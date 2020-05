Nextbike Polska składa wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Zarząd Nextbike Polska podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, którego celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania rowerów miejskich w Polsce - poinformowała we wtorek spółka. Dodano, że firmie zagraża niewypłacalność, co jest efektem koronawirusa.

Firma w komunikacie podała, że pandemia spowodowała, że boryka się obecnie z gwałtownym spadkiem przychodów w związku z obowiązującym do 1 kwietnia do 5 maja br. zakazem korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich.

"Dla naszych użytkowników nic się nie zmienia. Rowery miejskie w 39 systemach w Polsce będą funkcjonowały normalnie. Zarówno nam, jak i naszym wierzycielom oraz miastom, zależy na tym, żeby rower miejski, który stał się symbolem sukcesu, nowoczesności i ekologii, przetrwał zawirowania spowodowane pandemią i mógł dalej się rozwijać" - przekazała Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike Polska.

Dodała, że firma liczy na wsparcie i współpracę władz miejskich tak, aby "rower nie stał się pierwszą biznesową ofiarą pandemii w transporcie publicznym w Polsce".

Spółka wyjaśniła, że według zarządu, przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego daje realne szanse na dojście do porozumienia z wierzycielami, w tym z bankami finansującymi spółkę oraz pozwoli na ustalenie nowych zasad spłat zobowiązań firmy.

"Zawarcie układu z wierzycielami pozwoli na odsunięcie w czasie płatności aż do momentu powrotu do normalnego funkcjonowania systemów rowerowych po pandemii wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie spółka zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań, co pozwala na dalsze wykonywanie umów na obsługę systemów rowerowych" - podkreślono.

Według Nextbike Polska, przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości.

"To wszystko, zdaniem spółki, pozwoli na utrzymanie płynności finansowej, a także obsługi systemów rowerów miejskich w 39 systemach" - oceniono.

Restrukturyzacja to procedura przewidziana kodeksem handlowym w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Nie oznacza zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania spółki.

Nextbike Polska jest operatorem rowerów miejskich w kilkudziesięciu polskich miastach i ośrodkach. Niedawno spółka informowała, że w związku ze zniesieniem części ograniczeń wynikających z pandemii uruchomi swoje sieci w 21 miastach i ośrodkach m.in. w Częstochowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu.

W stolicy Nextbike jest operatorem systemu Veturilo. Obejmuje on blisko 400 stacji oraz prawie 5 800 rowerów. To największy system rowerowy w Polsce i piąty w Europie.