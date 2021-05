NFOŚiGW: 11 mln zł na programy edukacyjne w ramach "Czystego Powietrza"

Na programy edukacyjne zachęcające do udziału „Czystym Powietrzu” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi 11 mln zł - poinformował w środę Fundusz. Preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną.

Dodano, że konkurs "na programy aktywnej edukacji" rozpocznie się 31 maja 2021 r. i potrwa do 18 czerwca 2021 r.

"Musimy zadbać o to, by informacja o programie (+Czyste Powietrze+ - PAP) dotarła do jego potencjalnych beneficjentów. Stąd ogromna rola takich działań jak prowadzony przez NFOŚiGW program +Edukacja ekologiczna+ - podkreślił, cytowany w środowym komunikacie NFOŚiGW, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dodał, że poprawa jakości powietrza jest wspólnym celem. "Dlatego bardzo liczymy na zaangażowanie w działania, zwłaszcza podmiotów lokalnych" - powiedział. Minister przypomniał, że ciągu 10 lat trwania "Czystego Powietrza", na wymianę kopciuchów rząd przeznaczy ponad 100 mld zł.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski wyjaśnił, że celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy wśród właścicieli domów jednorodzinnych z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz osób mniej zamożnych, zagrożonych tzw. ubóstwem energetycznym.

"Czekamy na projekty edukacyjne dotyczące tematyki ochrony i poprawy stanu atmosfery, przeciwdziałania zmianom klimatu i zagrożeniom środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, w tym OZE" - wskazał.

Dodał, że minimalny próg wnioskowanego dofinansowania to 0,5 mln zł, a maksymalny to nawet 1,25 mln zł.

W komunikacie podano, że na programy aktywnej edukacji NFOŚiGW przeznaczy 11 mln zł. Preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty - np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje.

Jak zaznaczono, planowane działania, które mają szansę na dotacje, muszą obejmować zasięgiem dwa województwa i być realizowane w ramach regionów: "zachodniopomorskie, pomorskie; warmińsko-mazurskie, podlaskie; lubuskie, dolnośląskie; wielkopolskie, kujawsko-pomorskie; mazowieckie, łódzkie; opolskie, śląskie; świętokrzyskie, małopolskie; podkarpackie, lubelskie".

Wyjaśniono, że wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego ze wskazanych regionów. "Preferowane rozpoczęcie projektów to IV kwartał 2021 r., z kolei maksymalny czas ich trwania nie powinien przekraczać 1,5 roku" - dodano. Wnioskodawca musi dysponować co najmniej jednym ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów - podano.

O bezzwrotne dofinansowanie, jak wskazano, będą mogły ubiegać się wszystkie zarejestrowane w Polsce osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

