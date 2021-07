NFOŚiGW: 250 mln zł dla klimatycznych uzdrowisk

W czwartek staruje nabór skierowany dla gmin uzdrowiskowych na inwestycje ekologiczne z budżetem 250 mln zł - przekazał NFOŚiGW. Jak wyjaśniono, gminy te będą mogły zdobyć pieniądze na projekty wzmacniające je przed zmianami klimatu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał, że głównym celem programu "Klimatyczne Uzdrowiska" jest upowszechnienie w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą uchronić kurorty przed następstwami zmian klimatu.

Inwestycje, które finansowo wspierać będzie Fundusz, mają doprowadzić m.in. do poprawy jakości powietrza i wzrostu efektywności energetycznej w samorządach uzdrowiskowych. Środki będzie można zdobyć także na zwiększenie produkcji energii z OZE, rozwój zieleńców i parków, rozbudowę zielono-niebieskiej infrastruktury - w tym systemów wód opadowych i kanalizacji deszczowej, a także budowy i modernizacji ujęć wód i sieci wodociągowych dla poprawy zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Nowy program NFOŚiGW skierowany do gmin uzdrowiskowych wpisuje się w Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, składa się z dwóch części. Pierwszej - adaptacji do zmian klimatu oraz drugiej, czyli wsparcia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Budżet programu to ćwierć miliarda złotych, a nabór trwać będzie do 2024 lub do wyczerpania środków. Fundusz wspierać będzie inwestycje zarówno dotacjami, jak i pożyczkami.

Jak wyjaśniono beneficjentami programu mogą być JST posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100 proc. udziałów.

Dodano, że z pomocy finansowej będzie mogło skorzystać ok. 50 gmin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl