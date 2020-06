NFOŚiGW: 28 mln euro dla Polski z programu LIFE na realizację 6 projektów dot. ochrony środowiska

KE przyznała 28 mln euro z programu LIFE na realizację 6 polskich projektów dotyczących ochrony środowiska i klimatu - poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki posłużą m.in walce z zanieczyszczeniem powietrza i zwiększeniu zasobów wody pitnej.

Komisja Europejska zatwierdziła sześć polskich projektów, w tym dwa zintegrowane, na których realizację przyznano Polsce rekordowe 28 mln euro - podał NFOŚiGW.

"Dzięki środkom LIFE Województwo Małopolskie będzie miało szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jego mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Projekt wspiera niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego publiczne oraz prywatne fundusze w tym obszarze. Będzie również promował i wzmacniał synergię między polityką dotyczącą czystego powietrza i polityką klimatyczną oraz zachęcał do inwestycji, które jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów obu polityk" - czytamy.

"Z kolei społeczeństwu środkowej Polski, dzięki działaniom zmierzającym do obniżenia dopływu zanieczyszczeń, przywrócony zostanie rezerwuar wody pitnej, a jednocześnie akwen rekreacyjny - Zbiornik Sulejowski, w którym obecnie występują okresowe zakwity toksycznych sinic" - podał Fundusz.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska. "Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki" - podkreślił.

O wsparciu dla polskich eko-przedsięwzięć oraz udogodnieniach, które w tym roku KE przygotowała dla zainteresowanych unijnymi funduszami przypomniał w poniedziałek wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Jak zaznaczył, "najistotniejsze we wprowadzanych przez nas udogodnieniach dla aplikujących o środki LIFE jest to, że NFOŚiGW kompleksowo - od etapu pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektów - wspiera wnioskodawców, a następnie beneficjentów Programu LIFE".

Lorkowski przypomniał też w poniedziałek o tegorocznych naborach i nowym wsparciu NFOŚiGW w 2020 r. dla zainteresowanych Programem LIFE. "To jedyny program zarządzany na poziomie Komisji Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE odpowiada za współpracę z właściwą agencją Komisji Europejskiej, uczestniczy w spotkaniach Komitetu Sterującego LIFE, realizuje działania promocyjne i wspiera potencjalnych beneficjentów w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. NFOŚiGW pełni także rolę podmiotu współfinansującego projekty LIFE" - wskazał.

Dodał, że w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską kolejnego naboru w ramach Programu LIFE z budżetem 450 mln euro, Narodowy Fundusz, poza realizowanymi dotychczas inicjatywami, uruchomił szereg nowych narzędzi, mających na celu zachęcanie podmiotów do korzystania z dofinansowania LIFE oraz rozpowszechniania wiedzy na temat programu.