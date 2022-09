NFOŚiGW: dłuższy termin dla gmin na porozumienia na nowych zasadach w programie "Czyste Powietrze"

Przedłużamy termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach w programie "Czyste Powietrze" do 31 grudnia 2022 r. - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak podkreślił NFOŚiGW w piątkowym komunikacie, wsparcie dla gmin będzie kontynuowane. "Dotychczas wskazany termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach, który upływa z dniem 30 września zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r." - wyjaśniono.

Wskazano, że zwiększyła się kwota za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego do 35 tys. zł. "Pozytywne zmiany dotyczą również zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z WFOŚiGW. Są to m.in. uproszczenia sposobu rozliczania i wypłacania środków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji i rozliczenia inwestycji w ramach programu +Czyste Powietrze+." - wskazano.

Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest tylko pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Wzory dokumentów, które można składać do WFOŚiGW dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/ w materiałach "do pobrania".

Fundusz poinformował, że w programie "Czyste Powietrze" jest już ponad 83 proc. gmin. Podkreślono, że udział gminy w programie "Czyste Powietrze" przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne jej gospodarstw domowych. Według NFOŚiGW efektywne energetycznie budynki to gwarancja zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię nawet do 70 proc. stanu zastanego - korzyść nie tylko środowiskowa, ale i wymierna dla budżetów domowych.

"Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie przyniesie nie tylko wymierne korzyści w postaci zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, ale również, poprawę jakości powietrza, poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców. Zapraszamy wszystkie gminy, którym +leży na sercu+ dobrostan swoich mieszkańców!" - zaapelował Fundusz.

Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca, pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

