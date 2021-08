NFOŚiGW: do 15 września gminy mogą starać się o dodatkowe środki na zachęty w programie „Czyste Powietrze”

Tylko do 15 września br. gminy mają szansę na dodatkowe środki finansowe w ramach pakietu zachęt w programie „Czyste Powietrze” - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz przypomniał, że na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł.

Jak podał NFOŚiGW, do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu "Czyste Powietrze", decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie.

Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu mija 15 września 2021 r., a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 roku - podano.

Przypomniano, że obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. "Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu +Czyste Powietrze+" - podkreślono.

NFOŚiGW wskazał, że nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. "System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie "Czyste Powietrze". W ramach zachęt koszty kwalifikowane są od 1 kwietnia 2021 r." - czytamy.

Według Funduszu, dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych "kopciuchów", a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach "Czystego Powietrza", co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.

