NFOŚiGW: jest akceptacja EBI na 15 programów o wartości 18,7 mld zł

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaakceptował już 15 programów NFOŚiGW o wartości 18,7 mld zł, które będą finansowane z Funduszu Modernizacyjnego - poinformował wiceprezes Funduszu Paweł Mirowski. Łączna wartość programów z tego mechanizmu ma wynieść ok. 30 mld zł.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski na pytanie o programy, które mają być finansowane z Funduszu Modernizacyjnego poinformował, że Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował już 15 z nich.

NFOŚiGW: cała pula z Funduszu Modernizacyjnego to ok. 30 mld zł

Jak powiedział Mirowski "15 programów to 18,7 mld zł, a cała pula z Funduszu Modernizacyjnego, jaką będziemy dysponować, to ok. 30 mld zł". "W tym roku będziemy kontraktować te środki i zaczniemy je wypłacać beneficjentom" - powiedział Mirowski.

W ramach realizacji polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. w Unii Europejskiej, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej Wspólnoty, stworzono instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej - to Fundusz Modernizacyjny na lata 2021-2030. Finansowany jest on ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2. Środki z FM trafią do 10 państw UE - najwięcej do Polski (ponad 43 proc. dostępnej puli). Programy, które będą finansowane z FM muszą być wcześniej zaakceptowane przez EBI.

Wiceszef NFOŚiGW wyjaśnił, że zaakceptowane przez EBI polskie programy dotyczą m.in. inwestycji w: niskoemisyjne źródła energii w energetyce, przemyśle i ciepłownictwie (7 mld zł), rozwój infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (1 mld zł); inteligentną infrastrukturę energetyczną (1,5 mld zł); poprawę efektywności energetycznej budynków w modelu ESCO (112,5 mln zł) (firma typu ESCO angażuje swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta przedsięwzięcia modernizacyjnego, a odzyskuje poniesione nakłady z oszczędności energii rozłożonych w czasie); magazyny energii dla stabilizacji sieci (1 mld zł); wykorzystanie paliw alternatywnych do wytwarzania energii (3 mld zł). Z FM finansowany jest już uruchomiony w 2022 r. program "Moje Ciepło" (600 mln zł), z którego można otrzymać wsparcie na zakup i montaż pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

W 2023 r. programy finansowane z FM będą miały wartość 6 mld zł

Mirowski wskazał, że programy finansowane z FM, które NFOŚiGW ma zamiar uruchomić w 2023 będą miały wartość 6 mld zł. W 2023 planujemy uruchomienie pp: Energia dla wsi, Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny, OZE - źródło ciepła dla ciepłownictwa, Digitalizacja sieci ciepłowniczych oraz Wykorzystanie magazynów na cele stabilizacji sieci OSD.

Wiceprezes dodał, że w 2023 r. uruchamiane będą także nabory finansowane z FEnIKS-a, czyli następcy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Wyjaśnił, że w ramach FEnIKS-a Fundusz będzie odpowiedzialny za wydatkowanie ok. 40 mld zł. Z tego mechanizmu będą realizowane programy dotyczące m.in.: doradztwa energetycznego (ok. 186 mln zł); adaptacji do zmian klimatu (ok. 9,15 mld zł); efektywności energetycznej budynków (ok. 1,98 mld zł), OZE i efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ok. 2,88 mld zł); "Czyste Powietrze" (ok. 8,40 mld zł); ochrony bioróżnorodności (ok. 1,02 mld zł); gospodarski w obiegu zamkniętym (ok. 747 mln zł); dostarczania wody pitnej i gospodarki wodno-ściekowej (ok. 5,27 mld zł).

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl