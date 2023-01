NFOŚiGW: można zapoznać się z aplikacją poprzez którą firmy energochłonne będą mogły wnioskować o pomoc

Można zapoznać się z generatorem wniosków, który pozwoli na złożenie wniosku i ewentualne uzyskanie pomocy finansowej w ramach pomocy dla sektorów energochłonnych - poinformował w środę NFOŚiGW. Nie oznacza to jednak, że nabór wniosków już się zaczął. Ten wystartuje po wydaniu odpowiedniego komunikatu.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Operator Programu, w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w związku z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców zasadami Programu oraz narzędziem informatycznym (GWD) przewidzianym do złożenia wniosku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, podjął decyzję o jego opublikowaniu" - podał Fundusz na swojej stronie internetowej.

Generator wniosków dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie lub https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Fundusz wyjaśnił, że aby rozpocząć pracę w GWD trzeba założyć w nim dedykowane konto użytkownika.

"Wniosek o pomoc będzie można składać dopiero po rozpoczęciu naboru, tj. opublikowaniu: +Informacji o możliwości składania wniosków+ w ramach programu" - zastrzeżono.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił też: wzór wniosku o udzielenie pomocy; narzędzia pomocnicze przygotowane przez operatora programu; kalkulator wyliczania wysokości kosztów kwalifikowanych; kalkulator wyliczania wnioskowanej kwoty pomocy (maksymalnej lub zwiększonej).

Fundusz zwrócił się też z prośbą, aby w przypadku zidentyfikowania błędów w aplikacji GWD zgłosić to na adres: energochlonni.program@nfosigw.gov.pl.

W połowie stycznia resort rozwoju i technologii informował, że nabór wniosków w programie rekompensat dla sektorów energochłonnych miałby zostać uruchomiony jeszcze w styczniu. Przedsiębiorcy mają mieć 14 dni na złożenie wniosku o pomoc. Informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszona w BIP NFOŚiGW oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych to 5 mld zł, a firmy będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro.

