NFOŚiGW: na przełomie marca i kwietnia ruszy program dotacji do zakupu pomp ciepła

Na przełomie I i II kwartału 2022 r. ruszy nowy program "Moje Ciepło", z którego będzie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł dotacji na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz zastrzega, że z nowego paragramu skorzystać będą mogli właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja - potem wypłata.

"Konsekwentnie rozwijamy w Polsce energetykę prosumencką oraz ogrzewnictwo indywidualne, a program +Moje Ciepło+ stanowi kolejny krok w tym kierunku. Szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych pomp ciepła, które zaliczają się do najnowocześniejszych, ekologicznych, zeroemisyjnych źródeł ciepła, przyczyni się poprawy jakości powietrza w naszym kraju i do osiągania wytyczonych celów klimatycznych" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Narodowy Fundusz wyjaśnił, że wsparcie finansowe będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dodano, że oznacza to, że na zakup i montaż pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł.

"Środki na obsługę programu +Moje Ciepło+ będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Program został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - tłumaczył prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Fundusz wyjaśnił, że beneficjentami programu będą mogły być osoby fizyczne - właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale wyłącznie nowych. "Przez nowy budynek mieszkalny w programie +Moje Ciepło+ rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu" - wyjaśniono.

NFOŚiGW zastrzegł, że ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła. "Przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie - pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r." - dodano.

Program ma wystartować na przełomie I i II kwartału 2022 r.

