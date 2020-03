NFOŚiGW: papierowe wnioski w "Moim Prądzie" przejdą do historii

Doświadczenia pokazują, że nieprawidłowe lub nieczytelne wypełnianie papierowych wniosków w programie "Mój Prąd" utrudnia obsługę tych prawidłowo złożonych. Dlatego m.in. zostanie zakończona możliwość składania ich na papierze, będzie można to zrobić wyłącznie elektronicznie - poinformował PAP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi nabór wniosków w programie promocji fotowoltaiki "Mój Prąd" rozpoczął się 13 stycznia i potrwa do 18 grudnia 2020 r. Pierwszy trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku.

Narodowy Fundusz poinformował, że w ciągu pierwszego naboru, w ciągu 111 dni złożono ponad 30 tys. wniosków. Zdecydowaną większość - 79 proc. stanowiły wnioski papierowe; 21 proc. - to wnioski elektroniczne.

Dodał, że w drugim naborze (stan na 29 lutego br.) złożono łącznie ok 17,5 tys. wniosków, z czego 10 480 to wnioski papierowe, 4 538 wnioski elektroniczne oraz 2 560 wniosków złożonych przez agregatorów, czyli firm, z którymi NFOŚiGW ma podpisane porozumienia. Fundusz obsłużył blisko 3,5 tys. wniosków złożonych elektronicznie (77 proc. tych wniosków) oraz blisko tysiąc złożonych przez agregatorów (36 proc.).

"Doświadczenia z obsługi wniosków składanych w ramach pierwszego i drugiego naboru wskazują, że podatne na nieprawidłowe bądź nieczytelne wypełnienie wnioski papierowe znacząco utrudniają obsługę prawidłowo wypełnionych wniosków przygotowanych i złożonych przez skrupulatnych wnioskodawców" - wyjaśnił Fundusz.

NFOŚiGW dodał, że w związku z tym, jak i poczynionymi usprawnieniami organizacyjnymi m.in. informatycznymi, aby usprawnić nierozpoznawanie wniosków, Fundusz poinformuje wkrótce o dacie zakończenia możliwości składania papierowych wniosków o dofinansowanie w programie "Mój Prąd". Pozostanie jedynie kanał elektroniczny.

W piątek Fundusz poinformował na swojej stronie internetowej, że w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie koronawirusa infolinia dedykowana programowi "Mój Prąd" będzie zawieszona do 27 marca.

"Ze względu na zamknięte szkoły i przedszkola oraz wykonywaną pracę zdalną przez pracowników kontakt telefoniczny poprzez infolinię nie będzie możliwy" - podano na stronie Funduszu. Pytania i wątpliwości należy słać na adresy: mojprad@nfosigw.gov.pl lub wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

W ramach programu " Mój Prąd" można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi do 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW.