NFOŚiGW: ponad 2,4 mld zł trafi do 208 firm energochłonnych

Wsparcie w ramach pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych zostanie wypłacone 208 firmom, a suma udzielonej pomocy to ponad 2,4 mld zł - przekazał we wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Fundusz wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że wsparcie finansowe trafi do 14 mikro i małych firm, 55 średnich i 139 dużych przedsiębiorstw. Dodano, że suma udzielonej pomocy to ponad 2,4 mld zł.

"Zainteresowanie i odpowiedź na program bardzo nas cieszą. Branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu a kompleksowy program wsparcia stanowi odpowiedź na wyjątkową sytuację. Podejmowanie takich działań w Polsce to także wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie a każde wsparcie, które stawia w lepszej sytuacji polskie przedsiębiorstwa to nasz wspólny sukces" - wskazał cytowany wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Fundusz dodał, że udzielona pomoc ma wartość od kilku tysięcy do kilkuset milionów złotych. Największymi beneficjentami są m.in. spółki z Grupy Azoty (234 mln zł), Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" (100 mln zł), ArcelorMittal Poland (207 mln zł), Anwil (118 mln zł), Cerrad (110 mln zł), Huta Łaziska (149 mln zł).

"Należy podkreślić, że wsparcie trafiło nie tylko do dużych korporacji ale, co najważniejsze, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz rodzinnych firm z branży. Środki mają zostać przekazane beneficjentom w terminie do 10 dni od zawarcia umów o dofinansowanie" - wskazano.

Na początku lutego br. uruchomiono nabór wniosków dla firm z sektorów energochłonnych. Program związany był z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. Został on opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Przedsiębiorstwa energochłonne mogły składać wnioski do 22 lutego.

Zgodnie z programem firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro. Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych wynosił 5 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl