NFOŚiGW przeznacza 5 mln zł na promocję elektromobilności

Najciekawsze pomysł na promocję elektromobilności w mediach będą mogły uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi 5 mln zł, a nabór wniosków ruszy 25 listopada.

Fundusz poinformował we wtorek, że nabór, który rozpocznie się 25 listopada, potrwa do 14 grudnia br. Będzie on miał formę konkursu, co oznacza, że dofinansowane zostaną te przedsięwzięcia, które otrzymają największą liczbę punktów. Nie obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy" - wyjaśniono.

NFOŚiGW wskazał, że zgłaszane projekty powinny mieć formę kampanii cross-mediowych, czyli realizowanych z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu. Kampanie miałyby się rozpocząć w pierwszym kwartale 2021 roku (preferowany start to styczeń) i powinny trwać pół roku.

Jak dodano, grupą docelową kampanii powinni być użytkownicy samochodów spalinowych, mający zamiar wymienić bądź kupić nowy pojazd, bądź potencjalni nabywcy pierwszych aut. Chodzi też o osoby, które mieszkają w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców.

Fundusz poinformował, że o dotacje będą mogli ubiegać się m.in. nadawcy i wydawcy mediów, firmy, fundacje, stowarzyszenia czy instytuty badawcze. Podkreślono, że chodzi o wszystkie zarejestrowane na terenie RP osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.