NFOŚiGW: ruszył nabór na dofinansowanie kupna zeroemisyjnych autobusów

W poniedziałek ruszył nabór dla samorządów na dofinansowanie kupna zaroemisyjnych autobusów - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu to 1,3 mld zł, a na dotacje zarezerwowano 1,1 mld zł.

Fundusz wyjaśnił, że wsparciem finansowym objęte są dwa rodzaje działań. Pierwsze to nabycie nowego zeroemisyjnego taboru, a drugie to budowa odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Z pieniędzy Funduszu można otrzymać pomoc na kupno bądź leasing nowych autobusów elektrycznych napędzanych wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców, mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów. Ze środków funduszu można będzie kupić również trolejbusy oraz autobusy elektryczne, które wykorzystują do napędu prąd wytworzony z wodoru.

NFOŚiGW poinformował, że nabór potrwa do 15 grudnia, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Wnioski o dotacje oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Budżet całego programu to 1,3 mld zł, z czego na dotacje zarezerwowano 1,1 mld zł a na pożyczki 200 mln zł. Beneficjentami programu mogą być samorządowi operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz same samorządy.

Fundusz dodał, że w przypadku dotacji, to beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przy nabyciu lub leasingu autobusów "czysto" elektrycznych oraz trolejbusów. W przypadku tych wodorowych dotacje będą o 10 proc. wyższe. Infrastruktura będzie dofinansowywana do 50 proc. kosztów, lecz kwotą nie wyższą niż 3 mln zł. Pożyczką będzie można z kolei sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie.