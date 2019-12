NFOŚiGW wydłuża terminy na składanie wniosków w programach ws. poprawy jakości powietrza

Do 18 grudnia przyszłego roku wydłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie z programów: "Polska Geotermia Plus", "Energia Plus" i "Ciepłownictwo powiatowe" - poinformował w piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"To dodatkowa szansa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przygotowują się do eko-inwestycji a nie zdążyli jeszcze z dokumentacją tych przedsięwzięć" - napisano w komunikacie.

Celem programu "Polska Geotermia Plus" jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Fakultatywnie inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW to na przykład modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje OZE, wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia.

W programie "Energia Plus" zarezerwowano 4 mld zł. Wspiera on przedsięwzięcia z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych, energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Program "Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż" kierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres wsparcia obejmuje możliwość dofinansowania przedsięwzięć skupiających się na: ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery; zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych, poprawie efektywności energetycznej, nowych źródłach ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz energetycznemu wykorzystaniu zasobów geotermalnych.

NFOŚiGW przypomina też, że do 20 grudnia 2020 r. można się starać o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki.