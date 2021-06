Nie będzie podatku od umorzonych subwencji z PFR

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję ws. zwolnienia subwencji udzielonych z Tarczy PFR z podatku dochodowego. - To co najmniej 8 mld zł korzyści podatkowych dla firm poszkodowanych pandemią - wylicza prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do decyzji premiera.

Przedsiębiorcy wyczekiwali na decyzję rządu w sprawie zwolnienia beneficjentów tarczy PFR z płatności podatku od umorzonych subwencji.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej.

Będzie to duża ulga dla tysięcy przedsiębiorców, którzy nie wiedzieli, czy będą zobowiązani do płacenia podatku od umorzonej kwoty.

Prawnicy i doradcy podatkowi ostrzegali, że przedłużająca się niepewność co do tego, czy firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzył lub dopiero umorzy przyznaną pomoc finansową w ramach tarczy finansowej będą musiały płacić podatek od umorzonej kwoty czy nie, rodziła spore komplikacje.



Pierwsze decyzje o umorzeniu kwot subwencji z tarczy PFR wydano w czerwcu. Oznacza to, że czas na uiszczenie zaliczki na podatek upływał 20 lipca. Resort finansów uspokajał, że z niezbędnymi do zwolnienia zmianami w przepisach podatkowych zdąży na czas.



"Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął umarzanie subwencji finansowych od 1 czerwca br. W związku z tym termin na rozliczenie ewentualnego podatku dochodowego od bezzwrotnej pomocy z Tarczy Finansowej PFR upłynie najwcześniej 20 lipca br. Decyzja MF w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z PFR zostanie ogłoszona przed upływem tego terminu" - odpowiedziało na pytania WNP.PL biuro prasowe MF.



Teraz ostatecznie tę trudną dla wielu przedsiębiorców kwestię uciął premier Mateusz Morawiecki, który poinformował we wtorek, 29 czerwca o podjęciu decyzji, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej.



Premier @MorawieckiM w #KPRM: Podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z #TarczaFinansowa. To kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców na lepszy rozwój, planowanie perspektyw finansowych w dłuższej perspektywie. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 29, 2021

Szef PFR podkreślił na Twitterze, że jest to bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców.

