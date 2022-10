Nie będzie przewalutowania kredytów frankowych w Getin Noble Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie oferował przewalutowania kredytów frankowych klientom Getin Noble Bank – wynika z odpowiedzi BFG na pytania PAP.

30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Zgodnie z komunikatem, cała działalność GNB została przeniesiona do Banku BFG (którego właścicielem jest BFG oraz System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzony przez 8 największych banków). Wyjątkiem są kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (w tym do franka szwajcarskiego), które zostały wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank.

"Nie są przewidywane zmiany w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych - należy je spłacać na dotychczasowych warunkach. Ugód w zakresie przewalutowania, które powodowałyby zubożenie masy upadłości, nie możemy oferować, bo bank nie ma na to środków, a BFG nie może zubażać masy upadłości" - odpowiedział BFG na pytanie PAP, czy klienci pozostający w GNB otrzymają ofertę przewalutowania kredytów.

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku została podjęta z uwagi na jego bardzo złą sytuację finansową. Jak podano w komunikacie BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji bank od 2016 r. notował nieprzerwane straty roczne a w kwietniu GNB poinformował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

"Podmiot w restrukturyzacji pozostaje w obrocie prawnym, ale zgodnie z art. 135 ust. 4. uBFG w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego, a zgodnie z art. 135 ust. 1 uBFG postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu. Po ogłoszeniu upadłości podmiotu w restrukturyzacji roszczeń można będzie dochodzić zgodnie z prawem upadłościowym" - podano w odpowiedzi BFG na pytanie PAP, czy Getin Noble Bank jest w stanie obsługiwać swoje zobowiązania wobec innych banków, wynikające z kredytów frankowych.

