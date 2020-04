Nie czas, by zaciskać budżetowy pas. Stymulujmy gospodarkę!

Kryzys strefy euro w 2012 nauczył nas, że polityka zaciskania pasa jest kontrskuteczna. Myślenie o konsolidacji finansów publicznych trzeba zostawić na później – twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w raporcie na temat rekomendacji, jak walczyć z kryzysem.

Remedium w wielu postaciach

Dyskusja o podatkach i prawie pracy

Co zatem radzi PIE by złagodzić skutki kryzysu?Po pierwsze: sugeruje nowe podejście do obszaru rezerw strategicznych państwa, gdyż obecna sytuacja pokazuje, że błędem była koncentracja na określonych grupach produktów. Kolejna epidemia lub druga fala obecnej sugerują budowę rezerw materiałów medycznych i ochronnych. Nie chodzi jednak o rezerwy rozumiane wyłącznie jako magazynowanie zasobów, a raczej o tworzenie warunków organizacyjno-infrastrukturalnych, pozwalających w odpowiednim momencie zareagować stosownie do potrzeb – czytamy w raporcie.Konieczne będzie również – zdaniem PIE – utrzymanie inwestycji w strategicznych obszarach. Dlatego analitycy instytutu sugerują powołanie Funduszu Inwestycji Publicznych. Miałby on wspierać firmy z rezydencją podatkową w Polsce dla utrzymania i tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnej realizacji priorytetowych kierunków przekształceń strukturalnych. Korzystać z niego miałyby również samorządy.- Na pewno problemy z płynnością przeniosą się na poziom samorządowy, tym bardziej, że będą one miały znacznie niższe przychody z podatków – stwierdził dyrektor PIE Piotr Arak, dodając, że warto dyskutować również nad poluźnieniem reguły fiskalnej, która obecnie uniemożliwia wielu samorządom większe zadłużenia, a co za tym idzie - blokuje inwestycje.Według PIE priorytetowymi obszarami zwiększonych wydatków inwestycyjnych powinny być: infrastruktura (m.in. Via Carpathia, Centralny Port Komunikacyjny), modernizacja technologiczna szkół i szpitali, transformacja energetyczna, biotechnologia i farmacja (testy kliniczne realizowane na terenie Polski), badania i rozwój w sektorze prywatnym.Inne wskazywane przez instytut dziedziny działań to wzmocnienie polskiego przemysłu (przede wszystkim w branżach biotechnologicznej i farmaceutycznej) oraz inwestycje w ochronę zdrowa. "W pierwszej kolejności powinien zostać wzmocniony potencjał kadrowy, który obecnie stawia Polskę zarówno pod względem liczby, jak i wieku personelu, na ostatnich miejscach w gronie krajów OECD" – czytamy w raporcie.Potrzebne jest również nowe podejście do handlu międzynarodowego. "Pojawiają się głosy o konieczności skrócenia łańcuchów dostaw lub o ich przybliżeniu do rynku końcowego. Może to oznaczać zmianę układu sił w światowym handlu, m.in. na korzyść krajów rozwijających się, w tym Europy Centralnej. Z jednej strony mogą pojawiać się nowe zlecenia od dotychczasowych kontrahentów w celu zapełnienia luki po dostawcach z Azji. Z drugiej - pojawią się zapewne możliwości wchodzenia na nowe rynki, w miejsce firm, które nie były w stanie kontynuować działania po okresie epidemii – twierdzą analitycy PIE.Istotny będzie również odpowiedni impuls fiskalny – przede wszystkim wsparcie najbardziej pokiereszowanych przez kryzys branż (jak np., turystyka), ale też i wsparcie gospodarstw domowych. Analitycy PIE podkreślają również, że nie jest to czas na oszczędności i przesadne pilnowanie dyscypliny budżetowej. "Doświadczenia poprzednich kryzysów pokazują, że dalej idąca konsolidacja finansów publicznych nie powinna nastąpić zbyt szybko. Nie można stymulować wzrostu, jednocześnie zaciskając pasa" - twierdzą.Instytut wskazuje na potrzebę dyskusji o systemie podatkowym i prawie pracy. W pierwszym przypadku chodzi o – jak twierdzą eksperci PIE – o refleksję nad zbyt niską progresywnością klina oraz roli składek na ubezpieczenia społeczne w klinie podatkowym w Polsce. "Przez jego zmiany można m.in. uzyskać większe środki dla sytemu ochrony zdrowia. Jednocześnie takie działanie pomoże uprościć system podatkowy i obniżyć stopę opodatkowania pracy dla pracowników najmniej zarabiających, by przyspieszyć proces ich powrotu z bezrobocia" - argumentują.A jeśli chodzi o prawo pracy... Dyskusja ma dotyczyć przede wszystkim sytuacji osób samozatrudnionych. "Jest jeszcze zbyt wcześnie na przesądzanie, czy zmiany powinny iść w stronę pełniejszego oskładkowania wszystkich typów umów, czy też głębszej reformy i wprowadzenia rozwiązania na wzór jednolitego kontraktu" – twierdzą eksperci PIE. I dodają: "Reforma prawa pracy musi też uwzględniać zmiany technologiczne, które obecny kryzys uwypuklił".Instytut zwraca również uwagę na konieczność nowego podejścia do europejskiego budżetu. "To czas na ambitny i wykraczający poza dotychczasowe ramy budżet unijny na lata 2021-2027, z wiodącą rolą polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, które w perspektywie kolejnych lat będą stymulowały rozwój europejskiej gospodarki. Pozwoli to na oddalenie antyeuropejskich głosów zachęcających państwa do współpracy z Rosją lub Chinami zamiast ze swoimi sąsiadami, motywowanych brakiem europejskiej solidarności" – podkreślają.- Od tego, jakie działania będziemy podejmować obecnie przy stopniowym na razie ograniczaniu lockdownu, będzie zależało tempo rozwoju w przyszłości – powiedział Piotr Arak, dyrektor PIE.