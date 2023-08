Nie taka strata straszna? Komputronik wierzy w rynek

Trzy miliony złotych straty netto - Komputronik podsumował drugi kwartał tego roku. Sytuacja jest stabilna, zauważamy większy ruch w biznesie - komentują władze spółki.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w drugim kwartale tego roku w Komputronik S.A. wyniosły 375 mln zł, gdy rok temu było to 393,2 mln zł.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2,2 mln zł, a rok temu w analogicznym okresie był to zysk na poziomie 2,14 mln zł. Natomiast strata netto to 3 mln zł, przy zysku netto 1,8 mln zł rok temu.

- Obserwujemy spadek koniunktury rynkowej. Inflacja, ciągle niepewna sytuacja geopolityczna i nasycenie rynku mocno wpływają na popyt i wielkość sprzedaży. Po słabszych wynikach w lipcu widzimy już wzrost popytu w sierpniu. To naturalne zjawisko, bo już niebawem uczniowie wrócą do nauki a pracownicy do swoich zadań po wakacjach, a co za tym idzie, rozpoczną się coroczne wzmożone zakupy sprzętów - komentuje Wojciech Buczkowski, prezes grupy Komputronik.

Grupa Komputronik S.A. składa się ze spółki dominującej Komputronik S.A. i jej 18 spółek zależnych, zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce, ale również w Czechach, Niemczech i na Cyprze. Grupa zajmuje się m.in. produkcją komputerów i urządzeń do przetwarzania informacji oraz działalności w szeroko pojętej branży informatycznej.

Jak pisze spółka w komunikacie, mimo prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, obecną sytuację finansową grupy można uznać za stabilną.

- Zgodnie z wyrokiem sądu rozpoczęliśmy spłatę wierzytelności układowych. To znacznie wpływa na wyniki naszej firmy. Wykonujemy układ zgodnie z przyjętym harmonogramem. Innym czynnikiem jest rosnąca w siłę złotówka, co przekłada się dla nas na mniejsze zyski np. na rynku czeskim i duży napływ tańszych towarów z rynków zagranicznych – mówi prezes.

