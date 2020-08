Nie tylko pożyczki płynnościowe. Tak fundusze unijne ratują przedsiębiorców w czasie pandemii

Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego do firm trafiają znaczące sumy z UE. To cenne wsparcie w koronaryzysie. O unijnych rozwiązaniach pomocowych dostępnych w BGK w związku z pandemią Covid-19 mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.

sfinansowanie wynagrodzeń pracowników,

pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych pożyczkobiorców, np. składki ZUS, US, podatki,

spłata zobowiązań handlowych, np. opłacenie faktur od dostawców,

pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, kosztów administracyjnych, np. opłaty czynszowe, opłaty za media, koszty telekomunikacyjne, opłaty za usługi obce, np. koszty robocizny, koszty napraw awarii,

zaopatrzenie, np. w branży gastronomicznej, w produkty żywnościowe,

zakup drobnego wyposażenia, np. urządzeń lub przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności: kuchenki, lodówki, zamrażarki, komputery, drukarki, piece, narzędzia, biurka, sprzęt rehabilitacyjny, materiały edukacyjne.

Rozszerzyliśmy też katalog wydatków kwalifikowalnych projektu. Przedsiębiorca, obok kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych (maszyny, urządzenia), będzie miał także możliwość refundacji kosztów ich transportu. Premia technologiczna pokryje ponadto wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów związanych z inwestycją technologiczną. W grę wchodzą również koszty ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji – tutaj można liczyć nawet na 50 proc. dofinansowania kosztów.- Powinni pytać o niego w bankach kredytujących, z którymi współpracujemy. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/kredyt-na-innowacje-technologiczne/ . One udzielają kredytów, a my je częściowo spłacamy premią technologiczną.- Podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych pożyczek płynnościowych. Pomaga ona w spłacie zobowiązań, takich jak:Poza pożyczką płynnościową, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne mogą liczyć na ułatwienia w spłacie pożyczek z Programu PES. Obejmują one m.in. wydłużenie karencji w spłacie czy dwukrotne obniżenie oprocentowania.- Ten czas jest szczególnie trudny dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Zmian w finansowaniu jest dużo i są bardzo korzystne.Istotną jest możliwość obniżenia oprocentowania, które już jest bardzo niskie, o połowę. Znieśliśmy też barierę, którą był wymóg posiadania wkładu własnego. Oprócz tego przedsiębiorca może przedłużyć o dodatkowe 6 miesięcy karencję w spłacie rat kapitałowych lub zamienić to na sześciomiesięczne wakacje kredytowe. Są to tym bardziej pomocne zmiany, gdyż dotyczą zarówno pożyczek już udzielonych, jak i tych, na które firmy dopiero się zdecydują.Aby skorzystać z tych ułatwień wystarczy złożyć wniosek do jednej z instytucji finansowych, z którymi współpracujemy. Ich lista dostępna jest na stronie bgk.pl/turystyka . Co ważne, wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację firmy.- W pożyczkach unijnych dostępnych w poszczególnych regionach również wprowadziliśmy zmiany, np. obniżyliśmy oprocentowanie, wprowadziliśmy dodatkową sześciomiesięczną karencję w spłacie kapitału czy wakacje kredytowe dla odsetek i kapitału.Całkowitą nowością są unijne pożyczki płynnościowe z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – finansowanie, które pozwala pokryć bieżące wydatki i utrzymać płynność finansową firmy.Można z nich opłacić m.in. zobowiązania wobec kontrahentów, koszty zaopatrzenia, wynagrodzenia dla pracowników, utrzymując w ten sposób miejsca pracy.Unijne pożyczki płynnościowe funkcjonują już w większości województw: małopolskim, lubelskim, podkarpackim, łódzkim, opolskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim czy małopolskim. Urzędy Marszałkowskie w województwach stopniowo uruchamiają środki, będące w ich dyspozycji i rozszerzają ofertę pomocową dla firm.Szczegółowe informacje o unijnych pożyczkach płynnościowych dostępne są na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/zachowanie-plynnosci-finansowej/ - Tak, pożyczka płynnościowa POIR cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. To wsparcie kierowane do MŚP, które napotkały trudności związane z brakiem dochodów i środków na spłatę zobowiązań. Dlatego planujemy uruchomić kolejny konkurs na wybór pośredników finansowych, którzy będą udzielać kolejnych pożyczek. Najprawdopodobniej wystartuje on jeszcze w sierpniu. Wszelkie aktualne informacje zostaną opublikowane na stronie bgk.pl/pakiet-pomocy.- Wszystkie aktualne informacje dotyczące wprowadzanych zmian w poszczególnych projektach regionalnych z RPO (w każdym z województw) dostępne są na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/ Przedsiębiorcy mogą również kontaktować się z Instytucjami Finansującymi udzielającymi pożyczek unijnych, w których otrzymają wszystkie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, jak również złożą stosowne dokumenty. Lista Instytucji Finansujących dostępna jest na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/ Wszystkie aktualne informacje o dostępnym pakiecie pomocy dla przedsiębiorców znajdują się na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/ - Do osób chcących uruchomić własną działalność gospodarczą skierowany jest program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie oraz mikropożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniane poprzez Regionalne Programy Operacyjne. Oba te rozwiązania dostosowaliśmy do obecnej sytuacji na rynku.Przykładowo, w programie Pierwszy Biznes, osoby, które skorzystały z pożyczki na założenie działalności gospodarczej, mogą teraz zawiesić spłatę rat kapitałowych na dłużej, tj. nawet na 6 miesięcy. Jeśli pożyczkobiorca nie zaczął jeszcze spłacać rat kapitałowo-odsetkowych może również zawiesić spłacanie rat odsetkowych – do tej pory karencja wynosiła do 1 roku, ale w związku z koronawirusem wydłużyliśmy ją o dodatkowe pół roku.Z istotnych nowości, w programie zrezygnowaliśmy z oprocentowania pożyczki przez okres do 12 miesięcy. Nie naliczamy też kar umownych, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do wcześniejszego zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy. Dajemy również możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy, co wydaje się sporą korzyścią dla firm, które wygenerowały duże straty przez pandemię. Jak widać, nasze działania dostosowane są do potrzeb przedsiębiorców.