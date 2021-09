Nie widać przestrzeni do głębszego osłabienia złotego

Nie widać przestrzeni do głębszego osłabienia się PLN, eurozłoty nie powinien wzrosnąć powyżej poziomu 4,56 - ocenia ekonomista BNP Paribas Polska Wojciech Stępień. Jego zdaniem, na krajowym rynku długu rentowność 10-letnich papierów będzie testować poziom 2,0 proc. i w którymś momencie go przekroczy.

Złoty osłabił się po gołębich komentarzach prezesa NBP, choć one nie do końca były aż tak gołębie, ale rynek interpretuje je jako takie. Można powiedzieć, że rynek wciąż zakłada, że podwyżka stóp proc. może nastąpić w listopadzie - powiedział Wojciech Stępień.

Jest spora szansa, że inflacja będzie u nas dalej rosła i już niedługo zobaczymy poziomy bliskie 6 proc. A to sugeruje, że podwyżka stóp może się pojawić. To trochę stabilizuje złotego - dodał.

Zakładam, że na razie EUR/PLN nie wzrośnie powyżej 4,56. Wydaje się, że przyszły tydzień to może być testowanie tego poziomu i ewentualnie cofnięcie się w okolice 4,52-4,53. Na krajowym rynku długu rentowność 10-latki będzie testować poziom 2,0 proc. - zaznaczył.

"Jesteśmy teraz przy górnej granicy, jeśli chodzi o osłabienie złotego. PLN osłabił się po gołębich komentarzach prezesa NBP, choć one nie do końca były aż tak gołębie, ale rynek interpretuje je jako takie. Można powiedzieć, że rynek wciąż zakłada, że podwyżka stóp proc. może nastąpić w listopadzie. Dziś mieliśmy bardzo wysoki odczyt inflacji z Czech za sierpień, momentum inflacyjne w całym regionie jest bardzo silne. Jest spora szansa, że inflacja będzie u nas dalej rosła i już niedługo zobaczymy poziomy bliskie 6 proc. A to sugeruje, że podwyżka stóp może się pojawić. To trochę stabilizuje złotego" - powiedział Stępień.

"Zakładam, że na razie EUR/PLN nie wzrośnie powyżej 4,56. Wydaje się, że przyszły tydzień to może być testowanie tego poziomu i ewentualnie cofnięcie się w okolice 4,52-4,53" - dodał.

Zdaniem ekonomisty BNP Paribas, na krajowym rynku długu rentowność 10-latki będzie testować poziom 2,0 proc.

"Na krajowym rynku długu mamy stromienie się krzywej. Gołębie nastawienie banku centralnego powoduje, że rynek zakłada, że NBP będzie prowadzić zbyt łagodną politykę i to w którymś momencie zmusi go do mocniejszych podwyżki, niż gdyby już teraz podejmował jakieś działania. Stąd teraz mamy testowanie 2,0 proc. na 10-latkach. Myślę, że rośnie ryzyko, że wzrośniemy do tego poziomu" - ocenił Stępień.

"W przyszłym tygodniu możemy widzieć ciągle testy tego poziomu, ale wydaje się, że to się skończy wzrostem - nawet jeżeli on nie będzie duży - i będziemy próbowali znaleźć zakres gdzieś powyżej 2,0 proc., w okolicy 2,0-2,2 proc. Ciężko powiedzieć, czy będzie to już przyszły tydzień. Ponadto uważamy, że rentowności Bunda będą rosły, i to też będzie czynnik wywierający presję na wzrost" - dodał.

piątek piątek czwartek 16.20 10.20 16.22 EUR/PLN 4,5403 4,5479 4,5426 USD/PLN 3,837 3,8389 3,8451 CHF/PLN 4,1835 4,1927 4,184 EUR/USD 1,1834 1,1847 1,1814 DS1023 0,45 0,46 0,442 DS0726 1,25 1,28 1,23 DS0432 1,97 1,99 1,94

