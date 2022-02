Nie wolno budować iluzji, że za naszą granicą toczy się peryferyjna wojenka

Bezpieczeństwo Europy kosztuje. Wyobrażenie, że można powstrzymać Rosję i nie zapłacić za to żadnej ceny jest iluzją - mówi w rozmowie z WNP.PL była ambasador Rzeczpospolitej Polski w Federacji Rosyjskiej dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Z niektórych więzi ekonomicznych nie jest łatwo zrezygnować z dnia na dzień, ale z pewnych jednak można, a nawet trzeba. Dla przykładu, czy Polska naprawdę musi kupować rosyjski węgiel? Myślę, że chyba lepiej dołożyć do własnego, nawet deficytowego górnictwa niż do reżimu Putina. Czy naprawdę nie możemy zamknąć granicy Polski z Rosją i Białorusią dla rosyjskich tirów i pociągów? Sami musimy zrobić tak wiele ile się tylko da. Pokazując własne działania powinniśmy mówić innych krajom Zachodu, co należy zrobić.Ukraina, obok słów poparcia, potrzebuje dostaw uzbrojenia, pieniędzy, pomocy humanitarnej i skutecznych sankcji wymierzonych w Rosję i Białoruś. Dodatkowo konieczne jest uświadomienie oczywistej prawdy, że bezpieczeństwo kosztuje. Wyobrażenie, iż można powstrzymać Rosję i nie zapłacić za to żadnej ceny jest iluzją. Jestem przekonana, że my w Polsce i szerzej na Zachodzie, powinniśmy oswoić się z myślą, że czasy w których żyjemy wygodnie i nie płacimy za bezpieczeństwo po prostu się skończyły. Przy czym nie chodzi tu o wydatki na armię, ale także te wynikające z nałożonych sankcji. Koszty należy ponosić solidarnie, ale one są nieuniknione. Po tylu dekadach spokojnego rozwoju ekonomicznego trudno to przyjąć. Czasy się jednak zmieniły i najbliższych latach raczej nie będzie lepiej.- Uniezależnienie się od surowców energetycznych sprowadzanych z Rosji, w mojej ocenie, jak najbardziej idzie w parze z zieloną transformacją i celami klimatycznymi. Przecież my od nich nie importujemy zielonej energii tylko gaz ziemny, ropę naftową czy węgiel kamienny. Zanim jednak zaczniemy pochylać się nad ekologicznymi powinnościami zastanówmy się nad tym, że na Ukrainie właśnie teraz dzieje się historia europejska, transatlantycka, a może nawet globalna. Siła ukraińskiego oporu jest kluczowa dla rozwoju wypadków. Jeśli bowiem komuś się wydaje, że mamy do czynienia z jakąś peryferyjną wojenką, która nas nie dotyczy, to jest w podstawowym błędzie. Nie wolno nikomu takich iluzji budować.