Nie wykorzystujmy pandemii do likwidacji lub marginalizacji SRW

Główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek wskazuje, że stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) to instytucja. - Nie ma budynku i sztabu pracowników, ale jest tak samo ważna jak sądy i trybunały. To właśnie ona pilnuje naszych pieniędzy w kasie państwa, aby politycy traktowali budżet centralny jak swój własny, a nie jak worek bez dna. Bo za rozrzutność polityków zawsze płaci społeczeństwo. Apeluję więc - nie wykorzystujmy koronawirusowej pandemii do marginalizacji czy, nie daj Boże, likwidacji SRW - zaznacza Sławomir Dudek.

- Jest też tzw. silna klauzula wyjścia, która pozwala zawiesić stosowanie całej SRW. Art. 112d. Ustawy o Finansach Publicznych (UoFP) mówi, że SRW nie stosuje się w przypadku wprowadzenia: 1) stanu wojennego; 2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc COVID-19 wywoła najczarniejsze scenariusze i zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej, automatycznie uwolni nas to czasowo z więzów SRW, aby władze mogły efektywnie i optymalnie zrządzać budżetem w walce ze skutkami kryzysu. I w tej kwestii zgoda wśród ekonomistów jest - zaznacza Dudek.Wskazuje również, że niepokojące są jednak słowa Pawła Borysa, sugerujące zmianę ustawy o finansach publicznych w celu zmiany klauzuli złych czasów i zawieszenia reguły wydatkowej.- Pamiętajmy, że SRW jest instytucją i mamy możliwość zawieszenia jej stosowania poprzez zastosowanie opisanego w Konstytucji stanu klęski żywiołowej. Ten zapis świadczy wyraźnie, jak poważnie ustawodawca traktował klauzulę wyjścia od bezpieczników stabilności finansów publicznych! Nic nie trzeba tu zmieniać. Nie potrzeba specustaw.- Chyba, że intencje są inne… Chyba, że chodzi o to, aby po zwalczeniu COVID-19 stworzyć przestrzeń do rozdawnictwa na kolejne lata (lub jeszcze na ten rok)... A może chodzi o ukrycie w dzisiejszym luzowaniu skutków omijania reguły nierealnych efektów uszczelniania lub wygasających dochodów jednorazowych? Apeluję – nie wykorzystujmy pandemii do likwidacji lub marginalizacji SRW - podkreśla Dudek.Sytuację można jego zdaniem porównać do ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym (do 50 km/h). Kiedy wieziemy chorego do szpitala, to oczywiście powinniśmy jechać możliwie szybko, np. 70 km/h.- Czy jednak może 140 km/h, jak nawołują niektórzy ekonomiści? Mam duże wątpliwości. Czy mamy ryzykować śmierć kierowcy, chorego i innych ludzi na ich drodze? Prędkość, nawet po jej przekroczeniu, nie powinna być szaleńcza! Po pierwsze, czy w związku z koronawirusem należy całkowicie znieść ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym? Odpowiedź jest oczywista. Ale podkreślmy, że na uzasadnione przekroczenie prędkości (np. właśnie, kiedy wieziemy chorego) pozwala kodeks wykroczeń (art. 16) i nie potrzebujemy spec-ustawy, aby do szpitala jechać 70-tką. Podobnie jest z SRW - przekroczenie prędkości (wydatków) gwarantuje nam art. 112d UoFP.Ciekawe, jak szybko ujrzymy propozycje dotyczące luzowania SRW - czy zostaną skonsultowane z ekonomistami, z Radą Dialogu Społecznego? Kto pracuje nad tymi propozycjami? Czy szef PFR w ogóle uczestniczy w zmianach SRW, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?Niektórzy ekonomiści nawołują, że nie czas teraz na debaty o ramach fiskalnych, impulsach fiskalnych, że trzeba gasić pożar. A na przemeblowywanie ram fiskalnych, podczas gdy mamy gotowe klauzule wyjścia, mamy czas? Dłubanie teraz w art. 112aa i 112d wskazuje na prawdziwe intencje - i nie jest to walka z COVID-19 - podsumowuje Dudek.