Nieco ponad milion podatników dopłaci do zeznania rocznego PIT

Po zmianach nieco ponad milion podatników będzie musiało dopłacić podatek w zeznaniu rocznym; to mniej niż w latach poprzednich - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że bez wprowadzanych zmian podatek musiałoby dopłacić wiele milionów podatników.

Od piątku, 1 lipca wejdzie w życie znowelizowany system podatkowy, który Polacy zobaczą w swoich wynagrodzeniach miesięcznych. Będzie on obowiązywał w takim kształcie w całym roku podatkowym 2022. W opinii wiceministra finansów, Artura Sobonia ma on być bardziej przewidywalny, zrozumiały i sprawiedliwy.

"Znakomita większość podatników zmiany w podatkach odczuje pozytywnie już od lipca, a pozostali - przy zeznaniu rocznym. Gdybyśmy tych zmian nie przeprowadzili, to mielibyśmy sytuację, w której wiele milionów podatników musiałoby dopłacać w zeznaniu rocznym" - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że po zmianach liczba podatników, którzy będą musieli dopłacać, będzie niższa niż w latach poprzednich.

"O ile zwykle podatników dopłacających przy zeznaniu rocznym było ok. 2 mln, to po zmianach podatkowych będzie to liczba znacznie mniejsza, bo będzie to przekraczało niewiele ponad 1 mln podatników" - dodał Soboń.

Soboń wskazał również, że w sytuacji podatnika, który przy splocie różnych rodzajów umów, mógłby mieć większą korzyść z likwidowanej ulgi dla klasy średniej niż z obniżenia stawki PIT do 12 proc., zostanie on "wychwycony przy rozliczeniu rocznym" i zostanie rozliczony w wersji bardziej dla podatnika korzystnej.

