Niedużak: Chcemy skupić się na pobudzeniu inwestycji

Nie należy się spodziewać kolejnych "tarcz antykryzysowych" tak dużych, jak dotychczas; chcemy skupić się na pobudzaniu inwestycji - powiedział wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Szereg rozwiązań mających ten cel zostanie przedstawiony jesienią - zapowiada wiceszef MF Piotr Patkowski.

W tym i kolejnym roku będziemy mierzyć się z dużym deficytem (budżetowym - red.) - przyznał wiceszef MR.

Dodał, że w przyszłości nie należy się spodziewać kolejnych "tarcz antykryzysowych" o takiej skali jak to było do tej pory. Wyjaśnił, że pomoc będzie bardziej punktowa, skierowana do konkretnych branż.

Zapewnił, że rząd będzie chciał skupić się na pobudzeniu inwestycji. - Środki publiczne będą musiały odegrać większą rolę - zaznaczył.

Marek Niedużak podczas jednego z paneli rozpoczętego w środę w Katowicach 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego podkreślił, że zaoferowana przez państwo pomoc finansowa w związku z COVID-19 była bardzo duża. Zwrócił uwagę, że w proporcji do PKB był to jeden z największych pakietów pomocowych jakie państwa oferowały, aby przeciwdziałać negatywnym gospodarczym skutkom wynikającym z koronawirusa.

"W tym i kolejnym roku będziemy mierzyć się z dużym deficytem (budżetowym - red.)" - przyznał wiceszef MR.

Zgodnie z projektem noweli tegorocznego budżetu deficyt ma wynieść 109 mld zł wobec planowanego wcześniej zerowego deficytu. Z kolei projekt ustawy budżetowej na 2021 rok przewiduje 82,3 mld zł deficytu.





💬 Realizacja wszystkich programów pomocowych nie byłaby możliwa, gdyby #finansepubliczne były w złym stanie. 🇵🇱 finanse publiczne są stabilne, a nasze obligacje cieszą się zaufaniem rynków - wicemin. Piotr #Patkowski podczas panelu "Finansowanie gospodarki" na @EECKatowice. pic.twitter.com/NVrWG8AN72 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) September 2, 2020

Niedużak dodał, że w przyszłości nie należy się spodziewać kolejnych "tarcz antykryzysowych" o takiej skali jak to było do tej pory. Wyjaśnił, że pomoc będzie bardziej punktowa, skierowana do konkretnych branż.

Niedużak zapewnił, że rząd będzie chciał skupić się na pobudzeniu inwestycji. "Środki publiczne będą musiały odegrać większą rolę" - zaznaczył.

Wiceminister zapewnił, że tak pod względem medycznym jak i gospodarczym jesteśmy lepiej przygotowani do ewentualnej tzw. drugiej fali koronawirusa. "Nie spodziewałbym się dzisiaj kolejnego lockdownu. Powodów jest kilka, m.in. koszt gospodarczy takiego lockdownu dla całego kraju jest bardzo wysoki" - zwrócił uwagę.