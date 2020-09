Niedużak: Podatki to element polityki rozwojowej

Polityka fiskalna ma potencjał prorozwojowy - mówił wiceminister rozwoju Marek Niedużak podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jednym z impulsów rozwoju będzie ulga na robotyzację - dodał. Planowana jest też przebudowa systemu opodatkowania działalności gospodarczej.

Jak mówił wiceminister Niedużak podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, na podatki trzeba spojrzeć szerzej nie tylko jako źródło danin utrzymujących państwo, ale jako element polityki rozwojowej. "Jako impuls ułatwiający firmom przejście kryzysu wywołanego przez pandemię.

"Estoński CIT to nie jedyna oferta rozwojowa, którą wspólnie z ministerstwem finansów przygotowujemy. Pracujemy nad ulgą podatkową w zakresie inwestycji unowocześniających produkcję, czyli w automatyzację linii produkcji" - wskazał.





Przypomniał, że kilka lat temu pojawiła się ulga na prace badawczo-rozwojowe. Jak mówił, to zadziałało. Dodał, że konstrukcja rozwiązań, których robocza nazwa to "ulga na robotyzację" będzie analogiczna do ulgi na prace badawczo-rozwojowe - czyli możliwości odliczenia 50 proc. koszów kwalifikowanych inwestycji.

"Poza ulgą podatkową oferujemy przedsiębiorcom także wsparcie merytoryczne, którego udziela Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości albo Huby Innowacji Cyfrowych" - wskazał. Dodał, że chodzi o wzmocnienie konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.





Podsekretarz stanu, pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że w przyszłym roku pojawią się nowe rozwiązania w podatku PIT.