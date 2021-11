Niedużak: polityka zakupowa państwa to większy udział MŚP w rynku zamówień publicznych

Celem polityki zakupowej państwa jest m.in. zwiększenie zaangażowania podmiotów z sektora MŚP w rynek zamówień publicznych - powiedział PAP wiceszef resortu rozwoju i technologii Marek Niedużak. Zaznaczył, że rozwój potencjału tych firm ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnej gospodarki.

Polityka zakupowa państwa ma wiązać wydatki dokonywane w ramach zamówień publicznych z realizacją polityki oraz celów państwa. Dokument ten, który stanowi jeden z projektów Polskiego Ładu, trafił w środę do konsultacji publicznych. Wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

"Polityka zakupowa zmierzać będzie przede wszystkim do zwiększenia zainteresowania podmiotów z sektora małych i średnich firm rynkiem zamówień publicznych. W związku z tym nakreślać ona będzie nowe strategiczne podejście administracji rządowej do kwestii udziału MŚP w zamówieniach publicznych" - wskazał wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak.

Dodał, że obok dążenia do wzrostu aktywności MŚP obecnych już na rynku zamówień publicznych, głównym założeniem strategii jest szerszy udział w rynku tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy w ramach dotychczasowej działalności gospodarczej nie ubiegali się o zamówienia publiczne.

Według Niedużaka elementami Polityki przyczyniającymi się najbardziej do wzrostu udziału MŚP w rynku zamówień publicznych będą zalecenia dot.: podziału zamówienia na części (które będą w stanie wykonać MŚP); równomiernego i dostosowanego do MŚP rozkładania ciężaru finansowania zamówienia; strategii zakupowych zamawiających oraz szerszego zastosowania umów ramowych.

"Wykorzystywanie tych narzędzi zgodnie z zaleceniami Polityki przyczyni się do większego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych oraz budowania ich potencjału rozwojowego" - ocenił wiceszef MRiT. Dodał, że wszystkie te zalecenia będą uzupełniane "działaniami szkoleniowymi, kierowanymi zarówno do przedsiębiorców, jak i praktyków zamówień".

Niedużak zaznaczył, że zalecenia Polityki są kierowane do zamawiających realizujących zamówienia wszystkich rodzajów i kategorii. "Zalecenia dot. rozszerzania dostępu dla MŚP będą obowiązkowe dla zamawiających udzielających zamówień w kluczowych dla MŚP zidentyfikowanych sektorach" - wskazał. Jako przykład podał takie branże, jak roboty budowlane, urządzenia medyczne, usługi informatyczne i powiązane.

Z danych MRiT wynika, że rynek zamówień publicznych w Polsce to co roku prawie 200 mld zł, co stanowi niemal 10 proc. PKB. Odsetek ofert składanych przez MŚP w zamówieniach w zeszłym roku sięgnął ok. 65 proc. dla zamówień przekraczających progi unijne i 82 proc. dla tych o wartości poniżej progów UE. Według resortu ok. 60 proc. zamówień powyżej progów unijnych oraz 85 proc. postępowań poniżej progów unijnych udzielono wykonawcom z sektora MŚP. "Wynik ten należy czytać przez pryzmat faktu, że zaledwie ok. 14 proc. przedsiębiorców z grupy ponad 2 mln MŚP jest zainteresowanych rynkiem zamówień publicznych" - zastrzegł Niedużak.

Wiceszef resortu rozwoju zwrócił uwagę, że zadania wyznaczone przez politykę zakupową koncentrują się wokół uzupełniających się priorytetów, którymi są oprócz rozwoju potencjału MŚP, "profesjonalizacja zamówień oraz zrównoważone i innowacyjne zamówienia". Dodał, że każdy z nich ma przynosić gospodarce innego rodzaju korzyści.

"Np. rozwój potencjału MŚP ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnej gospodarki" - podkreślił. Dzięki dynamice w funkcjonowaniu oraz większej skłonności do innowacji, jak wyjaśnił, małe i średnie przedsiębiorstwa istotnie przyczyniają się do wychodzenia z tzw. pułapki średniego rozwoju. "Dlatego w ramach rekomendacji Polityki zakupowej państwa znaleźć można wiele zaleceń zmierzających do ułatwienia MŚP dostępu do rynku zamówień publicznych" - podkreślił.

Wskazał też na profesjonalizację kadr odpowiedzialnych za realizowanie potrzeb zakupowych zamawiających. "Działania te mają na celu wsparcie praktyków zamówień w realizowaniu zakupów publicznych przyjaznych dla MŚP przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności rozwiązań uwzględniających aspekty środowiskowe, innowacyjne, społeczne czy prozdrowotne" - powiedział.

Z kolei zamówienia zrównoważone i innowacyjne mają być impulsem do rozwoju w kierunku gospodarczych trendów związanych z innowacyjnością czy ekologią, przy jednoczesnym zapewnieniu usług publicznych o wysokiej jakości.

"W Polityce zakupowej stawiamy sobie za cel m.in. wzmocnienie potencjału wszystkich MŚP. Biorąc pod uwagę strukturę tego sektora, oczywiście chcielibyśmy, aby naturalnymi beneficjentami tych rozwiązań były firmy krajowe" - przyznał wiceminister.

Zastrzegł, że założeniem strategii jest to, by polskie MŚP w większym stopniu były zaangażowane w rynek zamówień, a - z drugiej strony - by zamawiający również otwierali się na te podmioty. Niedużak przypomniał, że jest to kontynuacja kierunku nowego Prawa Zamówień Publicznych, które zwłaszcza na etapie wykonywania umowy przewiduje rozwiązania korzystne dla sektora (takie jak np. obowiązkowe zaliczki, ograniczenie kar umownych, nacisk na negocjacje), choć - jak zaznaczył - "są one oczywiście korzystne dla wszystkich wykonawców, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa czy kraj ich pochodzenia".

Według wiceministra to, że powstaje Polityka zakupowa, wynika z nowego Prawa zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia tego roku. "Zalecenia i rekomendacje w niej zawarte stanowią uzupełnienie przepisów ustawy" - powiedział. Według niego Polityka stanowi kolejny element reformy systemu.

"Zmieniając ustawę, dostosowywaliśmy narzędzia zakupowe do dzisiejszych wymagań i potrzeb rynku zamówień. Polityka odnosi się do tego, jak i kiedy korzystać z tych narzędzi, a także do tego, jakie działania aparat państwowy będzie podejmował, aby wesprzeć zamawiających" - wskazał.

W jego ocenie zamówienia publiczne powinny pomagać nie tylko nabywać usługi, dostawy lub roboty budowlane, ale też realizować politykę gospodarczą, poprzez np. tworzenie impulsów rozwojowych dla krajowego sektora MŚP.

