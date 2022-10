Niedzielski: Otwarciu Centrum Psychiatrii w Białymstoku to fundamentalny krok

Otwarte w piątek w Białymstoku Centrum Psychiatrii dla dzieci, młodzieży i dorosłych to fundamentalny krok w opiece nad dziećmi i młodzieżą w kraju – ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski, który wziął udział w otwarciu tej placówki.

W centrum tym działa m.in. pierwszy i jedyny w regionie całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, którego w Podlaskiem nie było od 11 lat, a region był jedynym w Polsce, w którym taki oddział nie funkcjonował. Placówka będzie też bazą kształcenia specjalistów.

"Uważam że jest to historyczna chwila, bo po ponad dekadzie braku dostępności leczenia dzieci mamy ośrodek nowoczesny (...) i nie tylko pod względem infrastruktury, ale również stanowiący bazę do tego, żeby (...) kształcić psychiatrów, specjalistyczną kadrę, której deficyty ciągle odczuwamy" - mówił minister Niedzielski przed otwarciem centrum w trakcie prezentacji tej inwestycji.

Minister podkreślał, że wieloletni brak w Podlaskiem całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży skutkował tym, że duża część pacjentów z Podlaskiego musiała być przyjmowana w innych regionach, gdzie również brakuje miejsc, są kolejki.

"Warto powiedzieć, że w ciągu ostatniego półtora roku blisko 300 dzieciaków z tego regionu (Podlaskiego) było hospitalizowanych w sąsiadujących województwach. Jak patrzyliśmy na sytuację na Mazowszu, gdzie też pojawiały się problemy z dostępnością bazy, to blisko 16 średnio miesięcznie hospitalizacji to były osoby, które pochodziły z woj. podlaskiego, a według naszych szacunków ten deficyt na Mazowszu, jeżeli chodzi o łóżka psychiatryczne, wynosił ok. 20" - mówił Niedzielski.

Dodał, że likwidacja białej plamy w opiece psychiatrycznej szpitalnej w Podlaskiem oznacza rozwiązanie problemu także gdzie indziej. "Stąd ta inwestycja jest naprawdę w systemie krajowym opieki nad dziećmi fundamentalnym krokiem (...). Uważam, że wykonujemy milowy krok jeżeli chodzi nie tylko o sytuację tutaj w regionie podlaskim, ale o sytuację psychiatrii dziecięcej w całym kraju" - mówił Niedzielski.

Budowa i wyposażenie Centrum Psychiatrii kosztowały ok. 40 mln zł. 22,6 mln zł pochodziło z Ministerstwa Zdrowia, 17 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - to środki przekazane przez marszałka województwa podlaskiego. Prawie 400 tys. zł łącznie przekazały Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny (UDSK) w Białymstoku, przy których działa centrum.

