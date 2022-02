Niedzielski: pociąg do transportu poszkodowanych z Ukrainy prawie gotowy

Pociąg ratunkowy, który może być wykorzystywany do transportu poszkodowanych z Ukrainy jest już prawie gotowy – przekazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Pociąg ratunkowy dla blisko 150 rannych już prawie gotowy. Razem z @WaldekKraska rozmawialiśmy z ekipą medyczną oraz służbami mundurowymi, które współpracują z @MZ_GOV_PL przy organizacji transportu poszkodowanych z Ukrainy" - przekazał na Twitterze szef MZ.

W czwartkowej rozmowie z Wirtualną Polską Niedzielski informował, że pociąg sanitarny z pełną obsługą ratowniczą i wyposażeniem medycznym, który może transportować rannych jest przygotowywany". "W najbliższych dniach zaplanowane są ćwiczenia z jego użyciem" - zapowiedział wskazał. Skład - jak wyjaśniał - miałby służyć do odbierania rannych z granicy z Ukrainą. "To rozwiązanie stworzone zupełnie od zera, do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce" - powiedział WP Niedzielski.

