Ponad 2,6 mld zł trafi dodatkowo do wszystkich poziomów lecznictwa – podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitali – przekazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Ponad 2,6 mld zł trafi dodatkowo do wszystkich poziomów lecznictwa (poz, aos, szpitale) od 1 kwietnia!" - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w ostatnich dniach, że od 1 kwietnia do końca 2022 roku, do szpitali w Polsce trafi dodatkowo ponad 2 mld zł, a m.in. do poradni podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów dodatkowe ponad 600 mln zł. Wyższe finansowanie otrzymają oprócz poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, także placówki zajmujące się opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, rehabilitacją leczniczą oraz opieką paliatywną i hospicyjną.

Wyższe przychody - jak wyjaśniał NFZ - mają osłabić skutki inflacji i zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków za prąd i ogrzewanie.

Poziom wzrostu finansowania placówek medycznych obliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja wzięła pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach szpitali. Analiza agencji opierała się na danych przekazanych przez same placówki medyczne. Według szacunków AOTMiT, zwiększenie stawek powinno wynieść 4,5 proc.

Fundusz wskazał, że podmioty odczują podwyżkę w maju 2022 roku, kiedy rozliczą się z NFZ za świadczenia wykonane w kwietniu.

