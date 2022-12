Niedzielski: Program "FEnIKS" traktujemy jako jedno z narzędzi, które pomaga nam w osiąganiu celów

Program "FEnIKS" - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – traktujemy jako jedno z narzędzi, które pomaga nam w osiąganiu celów - wskazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wśród priorytetów wymienił inwestowanie w podstawową opiekę zdrowotną, rozbudowę pomocy ambulatoryjnej, reformę psychiatrii i nakłady na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Szef resortu zdrowia uczestniczył w Warszawie w konferencji dotyczącej podpisania porozumień na realizację programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027", z udziałem m.in. ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

"Myślę, że dzisiejszy dzień to jest dobra chwila do refleksji na temat drogi, jaką przeszliśmy. (…) Dziś wieńczymy kilkunastomiesięczny proces ustalania programu, szczegółów technicznych priorytetów" - zaznaczył.

"My w zdrowiu opracowaliśmy dokument, który definiuje nam perspektywę strategiczną, nazywa się +Zdrowa Przyszłość+. Jest dostępny na stronach internetowych, zachęcam do lektury" - dodał szef MZ.

Wskazał, że zdefiniowano w nim kilka najważniejszych priorytetów. "Program + FEnIKS+ (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 -PAP) traktujemy, jako jedno z narzędzi, które pomaga nam w osiąganiu celów" - zaznaczył minister.

W programie tym, jak kontynuował, resort skoncentrował się na celu, jakim jest "przywracanie racjonalności piramidy świadczeń". "Wszyscy wiemy, że świadczenia zdrowotne powinny układać się w piramidę, gdzie najszerszą podstawą są świadczenia udzielenia najbliżej obywatela, czyli podstawowa opieka zdrowotna, leczenie ambulatoryjne" - wyjaśniał.

Minister akcentował, że w ostatnich latach państwo polskie bardzo dużo zainwestowało w szpitalnictwo, a "instrument FEnIKS jest wykorzystywany, aby wzmacniać podstawowe, niższe poziomy piramidy świadczeń".

Niedzielski mówił, że zdefiniowane zostały cztery ważne priorytety. "Te priorytety tworzą kompletny obraz, z innymi narzędziami, jakie wykorzystujemy, który pokazuje ogromna, niespotykaną w ostatnich latach skalę inwestowania w system opieki zdrowotnej, który w ostatnich pięciu, sześciu latach dokonuje totalnej zmiany jakościowej" - powiedział minister.

"Tak, jak powoli zaczyna to być widoczne w szpitalach, tak dzięki programowi FEnIKS, będzie to widoczne również w przychodniach" - zaznaczył.

Szef MZ mówił, że pierwszym priorytetem jest inwestowanie w podstawową opiekę zdrowotną. "Program jest związany z bardzo dużym przedsięwzięciem, które wdrażamy w postaci opieki koordynowanej, czyli poszerzenia możliwości udzielania świadczeń na poziomie lekarza rodzinnego. Tam będzie więcej diagnostyki, tam będzie więcej możliwości kompleksowego zaopiekowania pacjenta, a to wymaga inwestycji w przychodnie" - powiedział.

Drugi priorytet, jak kontynuował, to kwestia rozbudowy pomocy ambulatoryjnej. "Będziemy rozbudowywali przyszpitalne przychodnie, tak, by część usług, które są realizowane w szpitalach przesuwać na jednodniowe procedury, na krótkie wizyty, żeby leczenie w pewnych zakresach oznaczało konieczność hospitalizacji" - wskazał szef MZ.

Trzeci z priorytetów, jak wyliczył, to psychiatria. "To odzwierciedlenie problemów, o których od zawsze rozmawialiśmy i które teraz też są widoczne. Mamy mała liczbę specjalistów. Dokonaliśmy wielkiego przedsięwzięcia w postaci reformy psychiatrii, zarówno dziecięcej, jak i dla dorosłych - przenieśliśmy ciężar leczenia ze szpitali do opieki środowiskowej" - mówił szef MZ.

Ostatni z priorytetów, jak podał, to Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. "Chodzi m.in. o bardzo duże inwestycje, przede wszystkim w centrum symulacji" - podał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl