Niektóre firmy zaoszczędziły współpracując z UOKiK przy postępowaniach

Pół miliarda zł zaoszczędziły w tym roku firmy, które w trakcie postępowań współpracowały z prezesem UOKiK - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do końca listopada 2020 r. przedsiębiorcy złożyli do Urzędu 91 wniosków w ramach programu łagodzenia kar.

Jak wskazano w środowym komunikacie, przepisy antymonopolowe pozwalają przedsiębiorcom na skorzystanie z programu łagodzenia kar leniency lub instytucji dobrowolnego poddania się karze.

UOKiK zwrócił uwagę, że na praktykach ograniczających konkurencję - takich, jak niedozwolone porozumienia czy nadużywanie pozycji dominującej - "tracą uczciwi przedsiębiorcy, konsumenci i polska gospodarka".

Tego typu praktyki powodują wyższe ceny i niższą jakość dostarczanych produktów i usług aniżeli w przypadku niezakłóconej konkurencji rynkowej przedsiębiorców - wyjaśnił Urząd.

Jak przypomniano, za naruszenie konkurencji grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu firmy. "Zagrożone sankcją są również osoby na kierowniczych stanowiskach, które bezpośrednio odpowiadają za złamanie prawa - grozi im kara w maksymalnej wysokości 2 mln zł" - czytamy.

"Wszczęcie postępowania może zakończyć się dotkliwą karą pieniężną, jednak przepisy dają przedsiębiorcy szansę jej uniknięcia" - wskazał cytowany w środowym komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Dodał, że warunkiem jest przyznanie się do winy i "pełna współpraca z Urzędem".

Chróstny zwrócił uwagę, że program łagodzenia kar leniency umożliwia nawet całkowite zwolnienie z kary finansowej lub jej znaczne obniżenie. "Dobrowolne poddanie się karze zmniejsza ją o kolejne 10 proc." - dodał. Szef UOKiK przekonuje, że realne korzyści są tak po stronie wnioskującego, jak i rynku, z którego szybciej eliminowana jest niedozwolona praktyka. "Widać to na przykładzie ostatniej decyzji w sprawie zmowy na warszawskim rynku ciepła" - wskazał. Dodał, że spółki z grupy PGNiG i jeden z byłych prezesów zarządu otrzymaliby kary w wysokości blisko pół miliarda złotych. "Dzięki temu, że poinformowali nas o zmowie jeszcze zanim zaczęliśmy zajmować się tą sprawą i dostarczali na nią dowody, uniknęli kary finansowej ze strony organu" - wskazał.

UOKiK przypomniał, że program łagodzenia kar funkcjonuje w Polsce od maja 2004 r. Od tego czasu do końca listopada 2020 r. przedsiębiorcy złożyli do UOKiK łącznie 91 wniosków leniency. "Na ich podstawie Prezes UOKiK obniżał kary dla przedsiębiorców np. Castoramy (o ponad 73 mln zł) czy spółki Brother (o ponad 670 tys. zł) lub nawet odstępował od ich wymierzania np. w przypadku INTERSPORT Polska czy Swiss Krono" - wskazał Urząd.

Z kolei w ramach zapoczątkowanego w kwietniu 2017 r. programu "Sygnalista" UOKiK otrzymuje anonimowe sygnały dotyczące potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Od początku jego działania do listopada 2020 r. do Urzędu wpłynęło 5418 sygnałów. "Dzięki programowi pozyskujemy informacje o możliwych naruszeniach prawa antymonopolowego, do których mogą mieć dostęp osoby powiązane z danym przedsiębiorcą, np. jego pracownicy" - wyjaśniono.

UOKiK przypomniał, że Prawo antymonopolowe daje też przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia sankcji finansowej poprzez dobrowolne poddanie się karze. Jest to możliwe od 2015 r. "Prezes UOKiK może obniżyć sankcje pieniężne o 10 proc., a firmy rezygnują z odwołania się do sądu. Dzięki czemu sprawa jest szybciej zakończona, a przedsiębiorcy mogą szybciej wrócić do normalnego prowadzenia biznesu" - wyjaśniono. Do tej pory procedura ta została wykorzystana w trzech postępowaniach antymonopolowych. "Najnowszy przykład to decyzja sprzed kilku tygodni wobec spółki Yamaha Music Europe, która oprócz tego uzyskała obniżkę o 50 proc. w ramach programu leniency" - wskazał UOKiK.