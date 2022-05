Niemal wszyscy inwestorzy na świecie spodziewają się dalszego wzrostu inflacji

92 proc. inwestorów spodziewa się, że wojna spowoduje wzrost inflacji, a ponad połowa z nich uważa, że inflacja będzie trwała przez dłuższy czas. Inwestorzy nie dokonują jednak jeszcze korekt w swoich portfelach, ale są gotowi to zrobić w przypadku dalszego spadku rynku - przekazał UBS.

W piątek biuro analiz banku UBS poinformowało o wynikach swoich badań dt. nastrojów inwestorów na 14 światowych rynkach. Wynika z nich, że 92 proc. inwestorów spodziewa się dalszego wzrostu inflacji, "a połowa z nich" uważa, że inflacja będzie trwała przez "dłuższy czas".

"Zdaniem połowy ankietowanych inwestorów zmienność na rynku jest większa niż zwykle. Większość inwestorów przewiduje negatywny wpływ wojny na gospodarkę, przy czym 66 proc. oczekuje wyższych cen energii, 64 proc. spodziewa się większej niestabilności na świecie, a 60 proc. obawia się nasilenia ataków cybernetycznych" - poinformowali analitycy.

Jak wskazano, badani inwestorzy "nie dokonują jeszcze korekt w swoich portfelach, ale są gotowi to zrobić w przypadku dalszego spadku rynku". "Wielu z nich jest obecnie bardziej skłonnych do rozważenia zakupu złota, akcji krajowych i ropy naftowej, podczas gdy technologia i energia pozostają najbardziej atrakcyjnymi sektorami w obecnym otoczeniu rynkowym" - dodaje UBS.

"Inwestorzy na całym świecie są wyraźnie zaniepokojeni osobistymi i gospodarczymi skutkami jednego z największych kryzysów humanitarnych od dziesięcioleci" - skonstatowało UBS. Chociaż "trudno ocenić długoterminowe implikacje gospodarcze wojny na Ukrainie", to "większość inwestorów pozostaje optymistami" w kontekście perspektyw dla rynku akcji i "jest pewna swojego dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego".

Badanie UBS zostało przeprowadzone na próbie 2 644 inwestorów (posiadających co najmniej 1 mln dolarów w aktywach inwestycyjnych) i 1 084 właścicieli firm (o co najmniej 1 mln dolarów rocznego przychodu i co najmniej jednym pracownikiem poza sobą). Badanie zostało przeprowadzono w okresie od 30 marca do 22 kwietnia 2022 roku. Próba globalna została podzielona na 14 rynków: Argentyna, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Hong Kong, Włochy, Japonia, Meksyk, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i USA.

