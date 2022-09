Niemal wszyscy Polacy boją się, że zbiednieją

Według badania IBRIS 93,1 proc. Polaków najbardziej obawia się spadku swoich dochodów i dotychczasowego poziomu życia.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Obawy dotyczące dochodów i statusu materialnego przewyższyły lęki Polaków związane z wojną w Ukrainie i pandemią COVID-19. 54 proc. Polaków nadal obawia się, że wojna na Ukrainie dotrze do Polski, a 70 proc. obywateli lęka się powrotu pandemii COVID-19. Jedynie, 13,5 proc. Polaków obawia się utraty pracy.

W tej ostatniej grupie występują bardzo silne obawy o utratę swojego dotychczasowego modelu życia. W szczególności zagrożeniem jest inflacja i zapowiadane podwyżki cen energii. Można się spodziewać, że w związku z tym Polacy będą musieli ograniczyć konsumpcję.

Utrzymanie się w klasie średniej jest głównym wyzwaniem Polaków. Programy socjalne państwa już nie wystarczają

Ze wspomnianych wyżej badań wynika, że aż 88 proc. Polaków widzi siebie w klasie średniej, biorąc pod uwagę dochody. W związku z tym niepewność finansowa Polaków dotyczy przede wszystkim utrzymania swojej dotychczasowej stopy życiowej, a nie „walki o życie”.

Duża część społeczeństwa wspomagana opieką socjalną państwa w postaci dodatków do emerytur, programów 500 plus i 300 plus obawia się, że niepewna sytuacja ekonomiczna będzie ich zmuszać do pewnych ograniczeń.

Polacy zadłużają się żeby utrzymać swój status majątkowy. Banki wycofują się z rynku kredytów

Stąd wzrosło zainteresowanie Polaków kredytami pozabankowymi, które dotychczas były używane jedynie w przypadkach awaryjnych. Teraz coraz powszechnej są brane przez przedstawicieli klasy średniej którzy chcą utrzymać swój poziom konsumpcji na dotychczasowym poziomie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl