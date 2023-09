Niemcy ciągną w górę wyniki sprzedaży Relpolu

W pierwszej połowie roku grupa kapitałowa Relpol zwiększyła przychody o ponad jedną czwartą, a zysk brutto o ponad dwie trzecie. Na wzrost miał wpływ wysoki popyt na komponenty automatyki przemysłowej i wzrost ich cen, który był wyższy niż wzrost kosztów.

W pierwszym półroczu tego roku skonsolidowane przychody grupy Relpol ze sprzedaży wyniosły 98,740 mln zł. Był o 27,1 proc. wyższy rok do roku.

Wynik brutto na sprzedaży grupy kapitałowej wyniósł 22,376 mln zł i był o 67 proc. wyższy rok do roku.

Grupa kapitałowa Relpol wypracowała zysk netto w wysokości 9,190 mln zł.

W pierwszym półroczu tego roku skonsolidowane przychody grupy Relpol ze sprzedaży wyniosły 98,740 mln zł i po dokonaniu korekt konsolidacyjnych były o 27,10 proc. wyższe od uzyskanych w tym samym okresie roku ubiegłego.

Według spółki wpływ na osiągnięte przychody miał „wysoki popyt na komponenty automatyki przemysłowej i wyższe ceny sprzedaż oraz wzrost zainteresowania produktami spółki na rynkach pozaeuropejskich. Sprzedaż na rynki pozaeuropejskie wyniosła 9,283 mln zł i wzrosła rok do roku o 74 proc. Najważniejszym rynkiem dla grupy pozostaje jednak Europa. Sprzedaż do krajów europejskich (z uwzględnieniem Polski) wyniosła 89,457 mln zł, co stanowi 91 proc. sprzedaży ogółem. Sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowi 64 proc. przychodów grupy.

Największy udział w sprzedaży grupy ma rynek niemiecki, który w ostatnich latach odnotował dużą dynamikę sprzedaży. Sprzedaż do Niemiec w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 44,036 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 52,9 proc.

Sprzedaż na rynek polski wzrosła o 5 proc., osiągając 26,7 proc. udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej.

Koszty poszły w górę nieco mniej niż ceny sprzedaży

Grupa poinformowała, że koszty wytworzenia produktów, towarów i materiałów były wyższe o 19 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r. „Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów było zwiększenie skali produkcji, wzrost cen zakupu surowców, towarów, materiałów, usług i energii, a także rosnące koszty pracy” – czytamy w komunikacie spółki.

Wpływ na wyniki miał także poziom cen surowców, które stanowią istotny udział w kosztach sprzedanych produktów. Spółka wyjaśnia, że w produkcji przekaźników wykorzystuje się tworzywa sztuczne oraz detale z zawartością surowców takich jak miedź, srebro, złoto. Znajdują się one w wykorzystywanych do produkcji przekaźników stykach, taśmach i drutach nawojowych.

Spółka wskazuje, że rosnący popyt na surowce powodował sukcesywny wzrost ich cen, co szczególnie mocno było odczuwalne w I połowie 2022 r. „W III kwartale 2022 roku ceny kluczowych surowców na krótko wyraźnie spadły, ale już pod koniec 2022 roku odrobiły straty, co wyraźnie było widać po kursie srebra i złota. Od maja 2023 roku ceny surowców są w lekkim trendzie spadkowym co wynika ze spowolnienia gospodarczego w Europie i na świecie” – czytamy w komunikacie.

Spółka - matka zwiększyła przychody o ponad jedną trzecią

W I półroczu 2023 r. grupa kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 9,190 mln zł. Przed rokiem było to tylko 10 tys. zł. Wówczas jednak zysk netto grupy kapitałowej „pomniejszony został o korekty konsolidacyjne, odpisy aktualizujące prace badawczo-rozwojowe oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów spółki zależnej” – chodzi o Relpol Eltim w Rosji, która była powodem odpisu w wysokości 2,741 mln zł.

Największy wpływ na wyniki grupy kapitałowej ma jednostka dominująca Relpol S.A. W omawianym okresie osiągnęła ona 98,635 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do I półrocza 2022 oznacza wzrost o 34,8 proc. Udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej wyniósł 99,9 proc. Natomiast zysk netto wypracowany przez jednostkę dominującą wyniósł 8,040 tys. zł i był wyższy rok do roku o 137 proc. Stanowił 87,5 proc. zysku netto grupy kapitałowej.

Relpol jest producentem przekaźników elektromagnetycznych. Produkty firmy stosowane są m.in. w automatyce przemysłowej i energetycznej.

Zgodnie informacjami podanymi na stronie internetowej Relpolu największymi akcjonariuszami spółki są Adam Ambroziak (33 proc.) i Piotr Osiński (10,81 proc.)

