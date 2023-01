Niemcy czeka większy kryzys niż Polskę

Najbardziej rozwinięte państwa świata z niepokojem czekają, co może się wydarzyć w gospodarce w 2023 roku. Jeśli nie będzie negatywnych zaskoczeń, spowolnienie i recesja powinny niebawem minąć. Polska powinna przejść ten okres lepiej niż choćby Niemcy.

Rok 2023 w światowej gospodarce upłynie pod znakiem spowolnienia.

Nieprzewidywalność wydarzeń polityczno-militarno-gospodarczych oznacza oczywiście problemy z prognozowaniem rozwoju.

Polska, w przeciwieństwie do np. Niemiec, nie powinna doświadczyć w najbliższych kwartałach recesji.

To będzie trudny i nieprzewidywalny rok - tak pod względem politycznym, jak i ekonomicznym. Trwająca od 24 lutego 2022 roku zbrojna agresja wojska rosyjskich na Ukrainę doprowadziła do globalnych zmian niemal we wszystkich segmentach światowej gospodarki. A po trwającej dwa lata światowej pandemii pojawił się nowy groźny impuls, który doprowadził do załamania tradycyjnego łańcucha dostaw.

W ciągu zaledwie kilku dni okazało się, że przestały obowiązywać kontrakty na dostawy surowców energetycznych. Gaz ziemny i ropa naftowa stały się drogie i deficytowe, ac dodatkowo zostały objęte międzynarodowymi sankcjami i poddane brutalnej politycznej presji. Za odmowę płatności w rublach Gazprom po prostu odciął dostawy... Zwieńczeniem tego było wstrzymanie transportu gazu ziemnego z wykorzystaniem gazociągów Nord Stream i praktycznie odcięcie setek milionów indywidualnych odbiorców od rosyjskiego surowca.

Ceny poszybowały do poziomów, których nikt nie przewidywał - i natychmiast wpłynęło to na europejski rynek energii elektrycznej. O desperacji poszczególnych rządów, związanej z zapewnieniem ciągłości dostaw, świadczą decyzje o ponownym uruchomieniu elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny w Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech. Niemcy zaś o ponad pół roku przesunęły decyzję o zamknięciu dwóch elektrowni atomowych.

Ropa naftowa zamiast rurociągami europejskich rafinerii i statkami do portów zaczęła być dostarczana do Chin, Indii i na Bliski Wschód. Gaz rosyjski zastąpiono skroplonym - LNG z Kataru, Algierii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Mozambiku.

Cała geografia dostaw surowców, w tym także węgla kamiennego, miedzi, aluminium, rud żelaza, manganu, srebra, złota uległa kompletnemu zachwianiu.

Zaburzenia w łańcuchach dostaw będą nadal wpływały na gospodarkę światową

Najważniejsze gospodarki nadal w 2022 roku odczuwały konsekwencje pandemiczne i kłopoty z zaopatrzeniem w półprzewodniki. Główni dostawcy, którymi pozostają chińskie firmy, musieli się zmagać ze skutkami oficjalnej polityki rządowej "zero covid". Oznaczało to w praktyce wprowadzenie przez władze centralne obowiązku izolacji ogromnych populacji ludzkich.

Szanghaj i strefa ekonomiczna Shenzhen położona w pobliżu Hongkongu były praktycznie wyłączone z aktywności gospodarczej przez 6 tygodni, co tylko pogłębiło problemy zaopatrzeniowe.

Brak surowców spowodował galopadę cen, jakiej nie byliśmy świadkami od ponad 20 lat. Ceny benzyny i oleju napędowego, gazu ziemnego i energii elektrycznej zaczęły wpływać na podwyższone, miesięczne i kwartalne odczyty poziomu inflacji.

Prowadzenie działań wojennych na terytorium Ukrainy i blokada czarnomorskich portów przez rosyjską marynarkę wpłynęły zaś na wstrzymanie eksportu zboża i ziaren słonecznika. W oczywisty sposób doprowadziło to do zaburzeń na rynku hurtowym artykułami rolnymi i wpłynęło dodatkowo na wzrost inflacji. Świat zaczął funkcjonować w rygorach gospodarki wojennej.

Takiego wzrostu inflacji, jaki odnotowano w krajach OECD w minionym roku, nie obserwowano od lat dziewięćdziesiątych. Naturalnym skutkiem stały się podwyżki stóp procentowych, nawet w tak konserwatywnych krajach, jak Szwajcaria. Inflacja, która w szczytowym momencie przekroczyła zaledwie 3 procent, wywołała natychmiastową reakcję w postaci trzech kolejnych podwyżek stóp.

Przypomnijmy przy okazji, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) została założona w 1961 roku i skupia obecnie 38 najbardziej rozwiniętych, przestrzegających demokratycznych zasad państw świata. Polska uzyskała pełne prawa członkowskie 22 listopada 1996 roku.

Podobną strategię przyjął Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, banki centralne w Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Izraelu, Korei Południowej, Rumunii, Czechach, na Węgrzech, nie wspominając o amerykańskiej Rezerwie Federalnej (Fed).

Na tej samej długiej liście znalazł się Narodowy Bank Polski, który - w ramach cyklu 11 kolejnych podwyżek - zaangażował się w ograniczenie inflacji, mając jednak na uwadze fakt związany z tym, że wyższe raty oprocentowania kredytów dla firm i klientów indywidualnych wpłyną na osłabienie wzrostu PKB w nadchodzącym 2023 roku.

OECD zakłada, że 2023 rok będzie trudny, ale później można się spodziewać poprawy koniunktury

W ocenie sekretarza generalnego organizacji Matiasa Cormana obecny rok będzie trudny i można się spodziewać znacznego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich, chociaż będą także pozytywne wyjątki. Gospodarka światowa mocno wyhamuje.

Zbliżoną diagnozę dotyczącą sytuacji ekonomicznej w strefie euro przygotował w grudniu ubiegłego roku Europejski Bank Centralny (EBC). Jako zasadnicze problemy, których doświadczać będzie 20 państw, wymienia inflację, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców i energii oraz recesję. Wzrost gospodarczy w strefie euro w 2023 roku ma wynieść tylko 0,3 proc. wobec 3 procent zakładanych w minionym roku.

Według przewidywań duże problemy będzie miała gospodarka Niemiec, która skurczy się o 0,6 proc. Ujemne wskaźniki powinny zanotować także Szwecja i Czechy (po minus 0,7 proc.), Wielka Brytania i Belgia (po minus 0,4 proc.) i Włochy (minus 0,3 proc.). W granicach "błędu statystycznego" może być wzrost PKB Francji szacowany na 0,3 proc., Chorwacji (0,7 proc.), Holandii (0,8 proc.) czy Kanady (0,9 proc.).

Nowa Zelandia spodziewa się 1-procentowego wzrostu, ponieważ tamtejszy bank centralny prowadzi bardzo agresywną politykę podnoszenia stóp procentowych w celu przeciwdziałania wysokiej inflacji i to przekłada się na ograniczenie aktywności w biznesie i ograniczenie konsumpcji.

Wzrost na poziomie 1 procenta spodziewany jest w Grecji, Hiszpanii, w Szwajcarii także wyniesie około 1 proc., na Węgrzech 1,5 proc., w Rumunii 2,2 proc., Portugalii 2,6 proc., na Słowacji 2,7 proc.

Jeszcze kilka tygodni temu wskazywano, że Australia będzie miała solidny 3-procentowy wzrost PKB, lecz ogromne powodzie i konieczność wstrzymania eksploatacji kopalń oraz poniesienia wysokich wydatków na odbudowę zniszczonej infrastruktury mogą skorygować ten wynik w dół.

Z oczywistych względów takich problemów nie powinna mieć Norwegia, która korzysta na wysokich cenach eksportowanego gazu ziemnego i ropy naftowej. W tym przypadku ustawa budżetowa zakłada, wzrost PKB o 3,6 proc.

Warto osobno potraktować prognozy Rezerwy Federalnej (Fed) co do sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili obowiązują przyjęte widełki zakładające, że PKB wzrośnie od 0,5 do 1,5 proc. w 2023 roku. Wiele zależeć będzie od cen ropy naftowej w najbliższym okresie 12 miesięcy.

Dodatkowo do wykorzystania na pobudzenie gospodarki pozostają setki miliardów dolarów wsparcia z budżetu federalnego i budżetów stanowych na inwestycje w półprzewodniki, elektromobilność, odnawialne źródła energii i eksploatację nowych złóż węglowodorów.

W przypadku Japonii brak jest miarodajnych szacunków dotyczących PKB, gdyż w Kraju Kwitnącej Wiśni rok fiskalny rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 roku. Jak do tej pory wiele wskazuje na to, że gospodarka uniknie recesji i pod koniec roku zacznie się rozwijać w szybszym tempie. Dużo zależeć będzie od ogólnoświatowej sytuacji i przez to poziomu eksportu.

Polska na tle innych państw wypada dobrze i ma dobre podstawy, żeby szybko wejść na ścieżkę wzrostową

Jak na tym tle wypada Polska? Wydaje się, że dobrze - i przepowiednie związane z możliwością wystąpienia recesji można pominąć. Oceny ekspertów są bardzo różne. Zgodnie z przyjętą ustawą budżetową rząd zakłada wzrost PKB o 1,7 proc. To dużo, chyba zbyt dużo... NBP założył ostrożnie, że będzie to 0,7 proc. Polski Instytut Ekonomiczny ocenił sytuację na ok. 1,5 proc.

W przypadku Polski ważne będzie spodziewane ożywienie pod koniec roku w gospodarce niemieckiej. Pamiętać także trzeba, że napływ pieniędzy z Unii Europejskiej - według ocen ekonomistów - mógłby zwiększyć wzrost gospodarczy o 0,2-0,3 punktu procentowego.

Na początku roku nadal pozostaje wiele niewiadomych w układance zwanej globalną gospodarką. Z upływem kolejnych miesięcy, licząc na ciepłą zimę i większą aktywność biznesową, można się spodziewać pewnego przesilenia w kierunku powrotu umiarkowanej, ale jednak tendencji wzrostowej. Tyle że przewidywania dotyczące wydarzeń wojennych na Ukrainie to nadal wielka niewiadoma.

