Niemcy dosypią 10 miliardów euro na wsparcie miejsc pracy

Rząd w Berlinie zdecydował się wesprzeć gospodarkę Niemiec dodatkowymi funduszami na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Olaf Scholz, wicekanclerz i minister finansów Niemiec, oznajmił, że na ten cel trafi 10 mld euro.

Decyzja o wsparciu jest bezpośrednio związana z walką z kryzysem, w jaki popadły Niemcy po wybuchu pandemii. Władze w Berlinie chcą, by wsparcie trwało do końca 2021 r. Pierwotnie miało trwać tylko 12 miesięcy i zakończyć się z końcem tego roku. Skala problemów zmusiła jednak do zmiany strategii.



Jak podkreślił niemiecki minister finansów Olaf Scholz obiecane wsparcie pieniężne będzie pochodzić z budżetu państwa.

- Teraz stabilizujemy ekonomię - mówił w wypowiedzi dla telewizji ZDF Scholz. Jego zdaniem szybka reakcja na początku kryzysu pozwoliła Niemcom przejść przez wyzwanie lepiej niż w wielu innych krajach.



Jak zauważa Bloomberg, Niemcy mają spore doświadczenie w sytuacjach kryzysowych. Przed dekadą Berlin uruchamiał podobne plany chroniące miejsca pracy w dobie wielkiego kryzysu finansowego. Wówczas Scholz był ministrem pracy, także w rządzie Angeli Merkel.



O tym, że niemieckie rozwiązanie wsparcia rynku pracy jest dobre, może zaświadczyć decyzja Komisji Europejskiej, która wskazała ten system, jako modelowe rozwiązanie.



Jak zauważyła 26 sierpnia kierująca chrześcijańskimi demokratami Annegret Kramp-Karrenbauer system wsparcia rynku pracy jest "najważniejszym instrumentem", jaki ma niemieckie państwo w walce z efektami koronawirusa. Za główne zagrożenie, jakie chce uniknąć Berlin Kramp-Karrenbauer uważa możliwy, drastyczny wzrost bezrobocia.



W efekcie pandemii koronawirusa PKB Niemiec zmniejszył się w II kwartale br. w porównaniu z kwartałem poprzednim o 9,7 proc., a nie jak wcześniej szacowano o 10,1 proc. - podał we wtorek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).



Jak jednocześnie zaznaczono, jest to największy taki regres od momentu rozpoczęcia w 1970 roku cokwartalnego obliczania wyników niemieckiej gospodarki. Poprzedni negatywny rekord odnotowano w I kwartale 2009 roku, gdy pod wpływem globalnego kryzysu finansowego PKB Niemiec skurczył się w porównaniu z kwartałem wcześniejszym o 4,7 proc.