Niemcy: dpa: Gazprom niespodziewanie rezygnuje z niemieckiej spółki zależnej

Nowy, zaskakujący krok Rosji: państwowa spółka Gazprom oddziela się od swojej niemieckiej spółki zależnej Gazprom Germania. Jakie konsekwencje będzie to miało dla dostaw gazu w Niemczech, pozostaje otwarte. Według Federalnej agencji ds. sieci, dostawy gazu w RFN były w piątek stabilne - pisze agencja dpa.

"Dnia 31 marca Grupa Gazprom zakończyła swój udział w niemieckim przedsiębiorstwie Gazprom Germania GmbH i wszystkich jego aktywów, w tym Gazprom Marketing & Trading Ltd.", poinformował rosyjski koncern na swoim kanale Telegram. Więcej szczegółów nie podano.

Można jedynie spekulować na temat strategii stojącej za zbyciem Gazprom Germania, powiedział agencji dpa ekspert rynku gazu Fabian Huneke z firmy doradczej Energy Brainpool. "Fizyczne aktywa (magazyny gazu, gazociągi), które zostaną utracone wraz ze zbyciem Gazprom Germania z rosyjskiego punktu widzenia mogą być poświęceniem pionka w renegocjacji kontraktów na dostawy gazu".

Gazprom Germania posiada dużą część kontraktów importowych poprzez swoje dwie spółki zależne Wingas i WIEH. Istniejące kontrakty importowe nadal wiążą Gazprom Export co do waluty, ceny i ilości. "To zobowiązanie umowne może teraz zostać zniesione, na przykład w wyniku ogłoszenia upadłości Gazprom Germania i jego spółek zależnych zajmujących się obrotem gazem".

W czwartek niemiecki dziennik "Handelsblatt" poinformował, że niemieckie ministerstwo gospodarki rozważa wywłaszczenie jednostek Gazpromu i Rosnieftu w tym kraju w związku z obawami o bezpieczeństwo dostaw energii.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl