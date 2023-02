Niemcy nadal zmagają się z wysokim poziomem inflacji

Z komunikatu opublikowanego przez Federalny Niemiecki Urząd Statystyczny Destatis wynika, że inflacja w Niemczech według standardów europejskich (HICP) w styczniu 2023 roku wyniosła 9,2 procent w ujęciu rocznym po wzrośnie o 9,6 procent odnotowanym w grudniu 2022 roku.

Inflacja, liczona w Niemczech według unijnych standardów HICP czyli zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych, wyniosła w styczniu 9,2 procent w ujęciu rok do roku, poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny Destatis. Tym samym potwierdzone zostały pierwsze szacunki z początku miesiąca. Dla porównania w grudniu 2022 roku inflacja była na poziomie 9,6 procent.

Natomiast według niemieckich standardów statystycznych ceny w styczniu wzrosły o 8,7 procent rok do roku i o 1 procent miesiąc do miesiąca. Zrewidowana inflacja w grudniu była na poziomie 8,1 procent. Oznacza to wzrost, którego wcześniej nie brano pod uwagę.

- Inflacja na początku 2023 roku utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, ponieważ gospodarstwa domowe płaciły w styczniu wyższe niż wcześniej zakładano rachunki za energię elektryczną, gaz ziemny i to pomimo rządowej pomocy oraz znacząco drożała żywność, w tym zwłaszcza warzywa i owoce - czytamy w komunikacie wydanym przez Destatis.

W skali roku ceny energii w Niemczech wzrosły o 23 procent natomiast żywności o ponad 20 procent. Kolejne miesiące powinny przynieść pewne osłabienie presji inflacyjnej. Według szacunków analityków na koniec roku powinna spaść do około 5 procent.

