Niemcy: największy spadek sprzedaży od II wojny światowej

Sprzedaż detaliczna artykułów niespożywczych w Niemczech spadnie w 2020 roku o 22 proc. Co ciekawe, jest to wersja optymistyczna, zakładająca brak drugiej fali koronawirusa. Oznaczałoby to najgorszy wynik tego sektora od II wojny światowej – podało Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego (HDE).