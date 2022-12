Niemcy narzekają na ceny w Polsce. Dla nich tanio już było

Wyjazdy do Polski na zakupy miały długo sens, ale teraz ceny w obu krajach się zrównują - twierdzą niemieccy goście polskich targowisk.

"Dla wielu Niemców przedświąteczne wyjazdy do Polski były niemal tradycją. Można było kupić świąteczne specjały, alkohol na sylwestrowe zabawy, choinkę i przy okazji zatankować. Wszystko to rzecz jasna z dużą oszczędnością. Wygląda na to, że to się właśnie kończy" - czytamy w serwisie Business Insider Polska.

Od lat po naszej stronie polsko-niemieckiej granicy działają liczne sklepy nastawione na klientów z Niemiec. Sprzedają przede wszystkim papierosy, ubrania, alkohol, meble, a nawet łodzie.

Uzupełnia to szeroka oferta usługowa, na która składają się fryzjerzy, warsztaty, samochodowe, restauracje, stacje benzynowe.

Wszędzie tam można płacić w euro. Dotyczy to nawet sieciowych dyskontów takich, jak choćby Biedronka.

Miejscowością taką jest przygraniczny Lubieszyn w woj. zachodniopomorskim. Jeszcze rok temu o tej porze Niemcy tłumnie tam przyjeżdżali na świąteczne zakupy. To jednak się zmieniło.

- Gdy się tak kalkuluje, to wyprawa na świąteczne zakupy coraz mniej się opłaca. Weźmy choinkę. Tu kosztuje ok. 30 euro, podobnie jak u nas - mówi Business Insider Polska starsza bywalczyni targowisk w Lubieszynie.

- Gdy doliczyć koszty przejazdu, to już tak opłacalnie nie jest. Zwłaszcza że benzyna u was coraz droższa - dodaje Niemka.

