Niemcy odmrażają gospodarkę i ruszają z targami

Można będzie organizować mniejsze targi specjalistyczne już od 30 maja 2020 r. – zdecydowały władze Nadrenii Północnej Westfalii. Od tego typu wydarzeń oraz od kongresów rząd tego landu postanowił rozpocząć stopniowe odmrażanie branżowych imprez. Nadrenia Północna Westfalia to jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów Niemiec.

W oczekiwaniu na otwarcie granic

Trzeba zatem będzie przestrzegać nowych reguł higieny, zachowywać odstęp czy zakładać maski w miejscach publicznych. Jeszcze w maju mają zacząć działać m.in. szkoły, placówki handlowe, gastronomia, niektóre hotele i obiekty turystyczne, sportowe, w tym także baseny, a nawet kina i instytucje kultury. Większe imprezy targowe, a więc takie, w których udział brać będzie ponad 1000 osób, muszą jeszcze poczekać co najmniej do końca wakacji.- Niemieccy organizatorzy targów i sama AUMA służą radą i fachową wiedzą właściwym organom. Opracowaliśmy już propozycje dotyczącego organizacji targów, aby spełniały one wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny i zasad odległości podczas przeprowadzania takich imprez - mówi Jörn Holtmeier.Zaznacza przy tym, że istotnym czynnikiem w organizacji targów będzie otwarcie granic i wznowienie transgranicznych podróży służbowych.Danie przez władze zielonego światła większym imprezom targowym zależeć będzie również od spełnienia warunków zawartych w planie odmrażania na najbliższe tygodnie. Niezbędne jest tu bowiem stałe monitorowanie sytuacji, badania ok. 10 wskaźników, dalsze prace nad rozpoznaniem działania wirusa (we współpracy z landowym uniwersytetem), monitorowanie gospodarki, przeprowadzanie dużej liczby testów itp.Dla władz Nadrenii Północnej Westfalii ważne jest, by społeczeństwo zaakceptowało nowe reguły bezpieczeństwa i je stosowało. Jednym z używanych przez władze landu wskaźników jest liczba dostępnych łóżek w szpitalach. Dziś dysponują 1/3 wolnych łóżek, co oznacza, że można leczyć także inne choroby, niż wyłącznie te wywołane koronawirusem.Każdy land był w innym stopniu doświadczony pandemią, każdy ma inny poziom strat i wymaga celowych, indywidualnych działań dostosowanych do regionu.Najsłynniejsze światowe targi w Dusseldorfie to m.in. Euroshop, Interplastica, Energy Storage Europe, Prowein, Medica, Tophair.