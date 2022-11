Niemcy oszczędnościami miażdżą Polaków, a Rumuni chętniej od nas inwestują

Niemcy mają dziesięciokrotnie więcej oszczędności od Polaków. W gotowości do inwestowania również przewodzą nasi zachodni sąsiedzi oraz ubożsi od nas Rumunii.

Fundusz inwestycyjny Assay przeanalizował w badaniu dotyczącym skłonności do oszczędzania i inwestowania postawy konsumentów w Polsce w odniesieniu do Niemiec i Rumunii w okresie 2021-2022 rok.

Według badań aż 74 proc. Niemców posiada oszczędności w stosunku do 57 proc. Polaków i 53 proc. Rumunów.

Polacy mają więcej oszczędności, ale przez inflację są mniej warte

Przeciętny Polak posiada 36 tys. zł oszczędności i jest to wzrost o 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Jednak przy wzięciu pod uwagę aktualnego wskaźnika inflacji, są one na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

Rumuni z kolei posiadają średnio w przeliczeniu ok. 22 tys. zł na swoich kontach (ok. 60 proc. wartości posiadanej przez Polaków), a Niemcy nawet ponad 370 tys. zł (ponad 10-krotnie więcej niż Polacy).

Wspólnym czynnikiem dla trzech nacji jest odczucie sytuacji finansowej w związku z inflacją i wojną na Ukrainie. 50 proc. Polaków, 58 proc. Rumunów i 52 proc. Niemców uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszy się wciągu najbliższego roku – możemy przeczytać w analizie Assay.

Polacy nie wiedzą jak inwestować i wolą „przejadać” pieniądze

Z kolei w badaniu dotyczącym inwestowania Polacy wypadli najgorzej wśród trzech wybranych nacji. Według Assay Index który, oparty jest na autorskiej metodologii: wskaźnik prezentujący postawę społeczeństwa wobec inwestowania – składa się z trzech komponentów: doświadczenia, potencjału i przekonania. W 2022 roku Assay Index w skali od 0 do 100 punktów (gdzie 100 jest wartością, którą uzyskuje osoba „najbardziej gotowa inwestycyjnie”) dla Polski wyniósł najmniej – jedynie 34 punkty. Wartość Assay Index dla Niemiec wyniósł 43 punkty, a dla Rumunii 40 punktów.

Jedynie 22 proc. Polaków posiadających wolne środki inwestuje, z czego jedynie 38 proc. robi to aktywnie. Odsetek osób, które w ogóle nie inwestują spadł jednak z 61 proc w 2021 do 56 proc w 2022 r. Polacy jednocześnie działają zachowawczo trzymając pieniądze na kontach oszczędnościowych - wzrost z 36 proc. do 39 proc. Rezygnujż też z trzymania pieniędzy na nieoprocentowanych kontach gdzie spadek wyniósł 13 pkt. Proc. do poziomu 26 proc.

Jednocześnie w Polsce jest najwyższy poziom konsumpcji z trzech wybranych nacji na poziomie 22 proc. Z kolei Niemcy przeznaczają na to 17 proc. swoich pieniędzy, a Rumunii 16 proc.

