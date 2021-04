Niemcy: Ukazała się "Poezja dla początkujących" Adama Zagajewskiego

W Niemczech ukazał się przekład zbioru esejów Adama Zagajewskiego "Poezja dla początkujących". Tom "Poesie für Anfaenger”, jak brzmi jego niemiecki tytuł, opublikowała oficyna Carl Hanser Verlag z Monachium - poinformował w piątek Instytut Książki (IK).

Jak wyjaśniono na stronie IK, "tłumaczenie Renate Schmidgall ukazało się dzięki wsparciu Instytutu Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND".

"Książka zmarłego niedawno wybitnego poety i eseisty Adama Zagajewskiego to opowieść o ważnych twórcach XX wieku (Czapski, Herbert, Kawafis, Kornhauser, Mann, Miłosz, Rilke, Sebald, Szymborska), o ich dziele wyrosłym z samotności, z natchnienia, ale także z solidarności, ze współodczuwania z innymi, z bolesnej lekcji historii" - napisano w informacji.

Podkreślono, że "Zagajewski pyta, co to znaczy być artystą, co znaczy być poetą, jakim wyzwaniom należy sprostać, jak pogodzić dystans wobec świata i obowiązek istnienia w życiu publicznym, jak i dlaczego czytać wiersze".

Książka kosztuje w Niemczech 24 euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl