Niemcy z duża nadwyżką w handlu zagranicznym

Niemcy odnotowały w lipcu nadwyżkę w bilansie handlu zagranicznego w wysokości 5,4 mld euro. To jednak mniej niż w poprzednim miesiącu i analogicznym okresie roku ubiegłego.

W czerwcu nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 6,2 mld euro, w lipcu 2021 roku 17,5 mld euro.

Całkowity wolumen niemieckiego eksportu, skorygowany o czynniki kalendarzowe i sezonowe, zmniejszył się w lipcu o 2,1 proc. w ujęciu miesięcznym do 131,3 mld euro, a import o 1,5 proc. do 125,9 mld euro.

W ujęciu rocznym łączny niemiecki eksport wzrósł o 14,3 proc., import o 29,3 proc. (to ostatnie to wzrost cen głównych nośników energii w tym zwłaszcza gazu).

Co ciekawe w lipcu 2022 r. wielkość niemieckiego eksportu do Rosji spadła o 15,1 proc. w porównaniu z czerwcem i wyniosła 1 mld euro, podał niemiecki Federalny Urząd Statystyczny. Import z Rosji do Niemiec spadł w lipcu o 17,4 proc. do 2,9 mld euro.







