Niemcy z niższą prognozą wzrostu gospodarczego

Wąskie gardła w dostawach spowalniają odbudowę niemieckiej gospodarki. Jutro mają to potwierdzić cztery niemieckie instytuty ekonomiczne, ścinając prognozę tegorocznego wzrostu PKB z 3,9 proc. na 2,4 proc. To trend odwrotny do strefy euro, dla której Komisja Europejska szykuje raczej podniesienie prognoz.

