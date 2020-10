Niemiecka spółka PGNiG kupiła gaz z norweskiego szelfu

PST, niemiecka spółka PGNiG, podpisała z firmą Aker BP umowę na dostawy gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - podało w piątek PGNiG. Dostawy gazu rozpoczęły się w październiku.

Jak podkreśliło PGNiG, umowa to kolejny krok PST (PGNiG Supply & Trading) do umocnienia obecności na hurtowym rynku gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W przyszłości zakontraktowany surowiec będzie mógł być sprowadzany na rynek polski, a stamtąd również do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe - zaznaczył polski koncern.

Jak podkreślono, PST dynamicznie rozwija działalność nie tylko w Norwegii, ale także na hurtowym rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2020 r. spółka rozpoczęła handel gazem w Czechach i na Słowacji, a w najbliższym czasie planuje wejść na rynek węgierski. PST chce też znacząco zwiększyć aktywność na rynku norweskim.

Umowa z Aker BP to ważny krok na drodze do budowy przez PST portfela kontraktów z partnerami działającymi w tym regionie. "Cieszymy się z możliwości współpracy z tak renomowanym partnerem jak Aker BP. Udało nam się wypracować porozumienie, które stanowi solidną podstawę do dalszego zacieśnienia relacji pomiędzy obiema stronami" - oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Polski koncern przypomniał, że poprzez spółkę PGNiG Upstream Norway współpracuje z Aker BP również przy produkcji węglowodorów. Obie spółki są współudziałowcami kilku koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.