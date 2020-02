Niemiecki urząd antymonopolowy zgodził się na przejęcie Condora przez LOT

Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy (Bundeskartellamt) wydał 20 lutego zgodę na przejęcie przez Polską Grupę Lotniczą (PGL), właściciela PLL LOT, niemieckiej linii lotniczej Condor.

Dzięki państwowej pomocy Condor mógł dalej funkcjonować po ogłoszeniu we wrześniu 2019 roku upadłości przez swego właściciela, czyli brytyjskie biuro podróży Thomas Cook i oczekiwać na oferty nabywców.Condor to jedne z większych czarterowych linii lotniczych na świecie, które odprawiają blisko 7 milionów klientów rocznie i kursują do 80 miejsc w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.Siedziba linii znajduje się we Frankfurcie nad Menem, oddziały znajdują się m.in. w Berlinie, Monachium, Dusseldorfie i Hamburgu oraz w wielu miastach Anglii, jak Manchester lub Londyn.Podstawą floty przewoźnika są cztery modele samolotów: siedem samolotów Airbus A320-200, cztery samoloty Airbus A321-200, piętnaście samolotów Boeing B757-300 oraz szesnaście samolotów typu Boeing 767-300 ER.Condor, który jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami na wakacyjnych trasach. Każdego roku około 9,4 mln pasażerów podróżuje na pokładach Condora z ośmiu niemieckich lotnisk do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce, jak. np do Las Vegas czy Havana. Jego głównym hubem jest lotnisko we Frankfurcie. W roku obrotowym 2018/19 Condor Flugdienst GmbH zanotował około 57 mln euro zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie około 1,7 mld euroGrupa PGL osiągnęła w 2019 roku przychody na poziomie 1,9 mld euro. Do grupy, oprócz PLL LOT, należą LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics.PLL LOT w 2019 roku przewiózł ponad 10 mln pasażerów, ponad dwa razy więcej niż cztery lata wcześniej. LOT dysponuje flotą 80 samolotów, w tym 15 Boeingami 787 Dreamliner. W swojej ofercie ma ponad 120 połączeń, w tym 18 połączeń dalekodystansowych z Ameryką Północną i Azją.



