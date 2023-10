Nieopłacone należności przedsiębiorstw wzrosły od początku roku o 3 mld zł

Od początku roku do końca sierpnia nieopłacone należności na rzecz kontrahentów i banków wzrosły o ponad 3 mld zł do 42,5 mld zł – wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Około 90 proc. firm ma klientów, którym zdarza się płacić po terminie.

Prezes BIG: warunki gospodarcze nie sprzyjają biznesowi

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, wzrost zaległości przedsiębiorstw w tym roku "zdecydowanie przyspieszył". Lipiec należał do "rekordowych miesięcy" - w tym czasie na kontach przedsiębiorstw pojawiło się ponad 1 mld zł dodatkowych przeterminowanych płatności na rzecz dostawców i banków.

"Licząc od początku roku do końca sierpnia, nieopłacone należności podwyższyły się o ponad 3 mld zł do 42,5 mld zł. Problemy ma 313,25 tys. firm (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych), o 1,9 tys. więcej niż na koniec ub.r." - przekazano.

W ocenie prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka, warunki gospodarcze nie sprzyjają biznesowi, a "dane na temat zaległości są tego najlepszym dowodem". "W tym roku liczba pobieranych przez biznes raportów o innych firmach, w porównaniu z zeszłym rokiem, wzrosła o 20 proc." - poinformował.

Zgodnie z raportem, w branży transportowej od początku roku przybyło 1,2 tys. dłużników, a w przemyśle i działalności profesjonalnej i naukowej po ponad 600. W budownictwie suma zaległości zmieniła się nieznacznie, ale firm z przeterminowanymi zobowiązaniami jest o ponad 500 więcej niż na koniec 2022 r.

Niemal każda firma ma klientów, którym zdarza się płacić po terminie

Jak oceniono, długi narastają zwłaszcza w przedsiębiorstwach z obszaru działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Wskazano, iż zaległości w tej branży wzrosły o 15 proc. czyli dwa razy bardziej od ogółu firm. Ponad 11 proc. zmianę odnotowały biznesy z kategorii Informacja i komunikacja, 10 proc. transport oraz obsługa rynku nieruchomości, ponad 9 proc. przemysł i handel, a "niewiele mniej zakwaterowanie i gastronomia".

Zdaniem Grzelczaka, "na razie nie zanosi się, by w najbliższym czasie pojawiły się powody do poprawy sytuacji". "Obecnie o lepszych perspektywach mogą myśleć co najwyżej wspierani słabym złotym eksporterzy oraz część firm budownictwa, korzystająca na ożywieniu jaki wywołał Kredyt 2 proc." - stwierdził.

Z raportu wynika, że w porównaniu z II kw. odsetek firm skarżących się, że w ostatnim półroczu musieli czekać co najmniej dwa miesiące na płatność, spadł z 42 proc. do 35 proc. Jak zauważono, zmiana to głównie zasługa budownictwa, gdzie udział podmiotów informujących, że mają tego typu problemy spadł do "rekordowo niskiego poziomu 9 proc.".

"Według cokwartalnego badania Skaner MŚP na temat zatorów płatniczych, niemal każda firma, bo ok. 90 proc. informuje, że ma klientów, którym zdarza się płacić po terminie. Do sytuacji, w której opóźnienia przekraczają 30 dni dopuszcza co druga, a problemów ciągnących się dłużej niż 60 dni doświadcza więcej niż co trzecia" - przekazano.