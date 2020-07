Niepewność regulacyjna największym zagrożeniem dla dalszego rozwoju sieci franczyzowych

Historia sieci franczyzowych w Polsce zaczęła się w trakcie przemian ustrojowych, gdy na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze systemy oparte na zagranicznym kapitale. Wskutek sukcesywnego rozwoju, Polska ma dzisiaj jeden z najbardziej rozwiniętych rynków franczyzowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z opublikowanego przez Warsaw Enterprise Institute raportu wynika, że największym zagrożeniem dla dalszego wzrostu modeli franczyzowych jest niepewność regulacyjna.

Polski rynek franczyzowy to w tej chwili ok. 83 tysiące franczyzobiorców i ponad 1310 sieci, rozwijających się szczególnie w sektorze handlu detalicznego, aptecznym oraz w gastronomii.

WEI podkreśla, że popularność sieci franczyzowych wynika z korzyści, które ich funkcjonowanie niesie dla konsumentów i przedsiębiorców.

Zdaniem ekspertów fundacji brak bezpieczeństwa prawnego hamuje rozwój sieci franczyzowych w Polsce.

Eksperci WEI podkreślają, że franczyza oparta jest na dobrowolnej współpracy dwóch samodzielnych przedsiębiorców. Różnorodność stosowanych w praktyce gospodarczej modeli franczyzy jest gigantyczna, stąd też rozmaite bywają prawa i obowiązki poszczególnych stron umowy, jednak nieodłącznym elementem tego stosunku jest transfer know how wypracowanego przez jeden z podmiotów.



- Modele franczyzowe pozwalają z jednej strony wprowadzić pewną standaryzację w ramach sieci placówek, z drugiej zaś zachować niezależność każdej z nich – twierdzi Tomasz Wróblewski, prezes WEI. – W ten sposób udaje się połączyć możliwość wykorzystywania efektu skali z elastycznością pozwalającą łatwo dopasować się do oczekiwań lokalnego konsumenta - dodaje.

Czytaj też: Państwo powinno każdemu zapewnić pracę, to lepsze niż płaca minimalna



W raporcie fundacji opisano dwa przykłady działań uderzających w rozwój sieci franczyzowych, dotyczących akurat tych branż, w których ten model współpracy jest szczególnie szeroko wykorzystywany, tj. rynku aptecznego i handlu detalicznego.



W przypadku tego pierwszego, organiczny rozwój sieci franczyzowych został ograniczony przez uchwaloną w 2017 roku nowelizację Prawa farmaceutycznego, znaną jako „apteka dla aptekarza”. W jej ramach wprowadzono kryterium demograficzno-geograficzne ograniczające możliwość otwierania nowych aptek. Ponadto, z kręgu potencjalnych franczyzobiorców wykluczono wszystkich poza farmaceutami. Jak jednak twierdzą eksperci WEI, regulacja stanowiła dopiero początek walki z franczyzą na rynku aptecznym.



- Niedługo po uchwaleniu „apteki dla aptekarza” zaczęły pojawiać się głosy, że regulację zamykającą rynek apteczny w Polsce należy jeszcze zaostrzyć – podkreśla Jakub Bińkowski, dyrektor departamentu prawa i legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – W ostatnim czasie zaś mamy do czynienia z próbami zrównywania współpracy w ramach modelu franczyzowego z przestępstwem firmanctwa czy też z groźbami odbioru rękojmi farmaceutom decydującym się na wejście w model franczyzowy - dodaje.



Odnośnie sektora handlu detalicznego, autorzy raportu przywołują regulację dotyczącą zakazu handlu w niedziele i niektóre święta, podkreślając że w pierwotnym kształcie miała ona obejmować również franczyzobiorców. Zdaniem ekspertów WEI, tego rodzaju podejście wynika z braku zrozumienia dla istoty stosunku franczyzy, w której mieści się odrębność franczyzobiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mimo to, w dalszym ciągu pojawiają się inicjatywy zaostrzania zakazu handlu w niedziele wprost uderzające we franczyzobiorców.



Konkludując, eksperci WEI wskazują że rozwój systemów franczyzowych należy postrzegać bardziej jako szansę niż zagrożenie dla polskiej gospodarki, a walka z franczyzą jest szkodliwa nie tylko dla stron współpracy, lecz również dla konsumentów.