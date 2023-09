W Polsce obserwujemy kilkukrotny wzrost popytu na kredyty i mieszkania – zauważa w swojej analizie Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

Tak szybkiej poprawy koniunktury w mieszkaniówce Polska jeszcze nie widziała.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku sprzedaż mieszkań jest prawie trzy razy wyższa, a popyt na kredyty cztery razy wyższy.

Jest to efekt niskiej bazy sprzed roku, znacznego ułatwienia dostępu do kredytów oraz rządowego programu mieszkaniowego.

Jak podkreśla Bartosz Turek, tempo ożywienia na rynku mieszkaniowym jest wręcz bezprecedensowe. Rok temu popyt na kredyty był aż 4 razy niższy niż dziś, a mieszkań sprzedawało się prawie 3 razy mniej.

Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 300 proc.

Tylko w sierpniu 2023 roku Polacy zawnioskowali o kredyty mieszkaniowe o łącznej wartości około 16 miliardów złotych. To prawie 4 razy więcej niż w sierpniu 2022 roku.

Popyt na kredyty jest tak duży, że banki mają trudności z płynnym rozpatrywaniem wniosków.

- Nie bez znaczenia jest fakt, że instytucje te spodziewały się w bieżącym roku spadku popytu na kredyty nawet o kilkadziesiąt procent. Do tego dostosowywana była m.in. obsada działów zajmujących się kredytami. Tymczasem mamy wręcz klęskę urodzaju – w sierpniu popyt na kredyty nie tylko nie był niższy niż w 2022 roku, ale nawet wzrósł o niemal 300 proc. – zauważa Turek.

Liczba sprzedawanych mieszkań wzrosła o 175 proc.

Podobnie sprawa się ma ze sprzedażą mieszkań. Najnowsze dane Otodom Analytics sugerują, że w sierpniu 2023 roku deweloperzy na 7 największych rynkach sprzedali prawie 5,8 tysięcy mieszkań. To prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Efekt? - Mieszkań zaczyna brakować, a przynajmniej jest ich za mało, co powoduje, że mamy do czynienia z rynkiem, na którym to sprzedający dyktują warunki. Z danych Otodom Analytics wynika, że na 7 największych rynkach deweloperzy mają do sprzedania niecałe 38 tysięcy mieszkań. Przy obecnym tempie sprzedaży powinno być ich co najmniej dwa razy więcej – podkreśla analityk HRE Investment Trust.

Efekty wzmożonego popytu są też w jego ocenie bardzo jaskrawo widoczne na rynku wtórnym.

- Niedobór mieszkań na sprzedaż jest tak palący, że w ostatnich tygodniach również na rynku wtórnym zaczęliśmy obserwować bardzo wyraźne spadki liczby dostępnych ofert. Tych unikalnych jeszcze na początku czerwca 2023 r. było w miastach wojewódzkich prawie 77 tysięcy – wynika z danych Unirepo. Informacje z początku września 2023 roku sugerują, że w ciągu 3 miesięcy liczba ta stopniała do 61,4 tysięcy, czyli aż o jedną piątą – czytamy w komentarzu Turka.

Trzy filary gwałtownego przyspieszenia na rynku mieszkaniowym

Co stoi za tak gwałtowną poprawą koniunktury na rynku mieszkaniowym? Powody zdaniem analityka HRE Investment Trust są co najmniej trzy.

Po pierwsze mamy do czynienia z efektem niskiej bazy. Dokładnie tok temu notowaliśmy bardzo słabe wyniki zarówno na polu sprzedaży mieszkań, jak i w obszarze popytu na kredyty. W międzyczasie doszło jednak do kilku bardzo ważnych zmian. Zalecenia KNF ułatwiły dostęp do kredytów, a ich oprocentowanie zaczęło spadać. Do tego sytuacja na rynku pracy pozostała bardzo dobra, dzięki czemu mamy niskie bezrobocie, a wzrost płac jest wciąż dwucyfrowy.

Jak podkreśla Bartosz Turek, katalizatorem dla pozytywnych zmian był też rządowy program tanich kredytów (program Pierwsze Mieszkanie), który nie tylko spowodował, że na rynek weszły osoby kupujące swoje pierwsze „cztery kąty”, ale też pobudziło to popyt na całym rynku.

